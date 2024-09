Alberto Gamero: "Le dedicamos el triunfo a ese ángel que el viernes se fue para el cielo"

Minutos después de vencer a Patriotas por 3-0, en el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay II-2024, Alberto Gamero habló en rueda de prensa y analizó el triunfo de Millonarios, que nuevamente empezó a recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Enfatizando en la alineación inicial para este juego, el estratega ‘embajador’ afirmó que de a poco va engranando piezas: “No es que haya encontrado el equipo, lo que pasa es que el equipo jugó mejor; no voy a decir si jugamos bien o mal, solo sé que mejoramos. En cada entreno durante la semana el objetivo es corregir. Contra Patriotas se gana, gracias a Dios, pero también cometimos errores. Esto es del día a día, la tranquilidad que tengo es que jugamos mejor”.

“Seguramente Falcao lo va a hacer, pero yo quiero aprovechar para dedicarle este triunfo a ese ángel que el viernes se fue para el cielo, un hincha más de este equipo y que Dios lo tenga en su gloria”, agregó Alberto Gamero en rueda de prensa, refiriéndose al caso de Javier Acosta.

Sumado a eso, el entrenador de Millonarios destacó los aspectos positivos del equipo, que fueron fundamentales para quedarse con los tres puntos: “Yo vi el equipo mucho más seguro y eso nos sirve a todos, también a los que no pudieron venir. Ojalá este sea el punto de partida para empezar a sumar puntos y meterse a los ocho”.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Cómo darle manejo al equipo en materia nominal?

“Yo durante la semana hablé mucho con ellos, no es fácil elegir. Manifesté que tenemos buen equipo; hay unos que no están en su nivel, pero son buenos. Esto no quiere decir que los que vinieron son mejores que lo que se quedaron, Millonarios crece porque hay una competencia sana y bonita”.

“Cuando un equipo como Millonarios tiene esa cantidad de jugares que tenemos, es darle posibilidad a todos. Lo importante es que los que están aquí y se quedaron en Bogotá, es darse cuenta que sí podemos y hay cosas por mejorar. Para este partido llegamos, pero que el rival no nos cree tantas, yo no quiero que mi equipo juegue bonito, busco un equipo equilibrado”.

¿Cómo impulsa este triunfo al equipo?

“Indudablemente que es un envión anímico muy bueno para la institución, hinchada, cuerpo técnico, directivos, es una alegría inmensa que nosotros estábamos buscando ante un equipo que no se guardó nada, que por momentos nos puso el partido mano a mano. Hoy (domingo) es valioso los tres pintos y que esto nos dé fortaleza mental para sostener los otros partidos como lo hicimos”.