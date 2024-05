Alberto Gamero: “Millonarios no es un equipo marrullero y sale siempre a jugar”

Millonarios igualó 2-2 con Pereira, este sábado, pero ese resultado no le servía y con eso consumó su eliminación de la Liga BetPlay 2024-I. Por eso, en rueda de prensa el técnico Alberto Gamero respondió a las preguntas sobre el adiós a la chance de clasificar a la final del campeonato.

Pero el estratega samario también se refirió a lo ocurrido en los minutos finales del encuentro cuando se dio la expulsión de Daniel Giraldo y algunos de los jugadores de los ‘embajadores’ quemaron un poco de tiempo.

“¿Viste la jugada de Darwin Quintero, mírala que él es el que pega primero. Mira los últimos minutos cuando Pereira nos hizo gol, esto es fútbol, esto pasa en todas partes del mundo. No me vas a hablar de marrullería, este equipo no es así y entra a la cancha jugar fútbol. ¿Que pasan cosas? sí, pero analiza bien la jugada, a Darwin debieron expulsarlo también que es el que pega”, dijo Alberto Gamero mostrando una notoria molestia.

Seguido a eso, el timonel de Millonarios agregó que: “¿Ustedes vieron lo que hicieron cuando íbamos a cobrar el penalti? Haciendo huecos en la cancha, habla de eso también”.

Publicidad

Ya sobre la eliminación de los azules del campeonato, Alberto Gamero respaldó el esfuerzo que dieron sus futbolistas, pero también sabe que hay muchas cosas que corregir para el segundo semestre.

“Muchos, hay puntos clave que hay que corregir, muy puntuales, y es lo que se está estudiando, esto nos ha dolido a todos porque siempre pensamos que habíamos armado un equipo para poder pelear. En la Liga peleamos hasta lo último porque hasta hoy quedamos eliminados, no se pudo en la Copa Libertadores a pesar de la ilusión. Hay que mirar qué pasó, por qué tanto lesionado, hay que evaluarlo y replantear”, aseveró.

Millonarios - Foto: Colprensa

Publicidad

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

*Los errores que costaron caro

“Yo por el esfuerzo que hicieron y lo que vinimos a proponer se va uno tranquilo por lo que hicieron en cancha, pero no por el resultado. Buscamos ganar el partido, nos descuidamos en dos puntos claves, la expulsión que es al minuto 76, contra un rival de estos es muy duro y porque Pereira intentaba elaborar. Además, nos hacen gol en una pelota quieta donde somos fuertes, fue un partido de ida y vuelta, los pudimos haber liquidado en los primeros minutos del segundo tiempo y no lo hicimos. Enfrentamos un gran equipo, hay que pasar la página”.

*El rival también complicó el juego

“Yo pienso que este equipo siempre sale a jugar, pero a veces el rival también es bueno y no te deja jugar y también sale a jugar bien y hoy enfrentamos a un gran equipo. Hoy salimos a jugar mano a mano”.

*Millonarios luchó en la Liga BetPlay 2024-I

“La eliminación dura fue en Copa Libertadores, porque acá estamos en finales, uno solo va a la final de acá, desafortunadamente no seremos nosotros, pero nosotros somos realistas que en estos cuatro meses nos ha costado y hemos visto que uno de los principales inconvenientes es tantos lesionados”.