Alberto Gamero tiene en la mira a exdelantero de Millonario como posible solución de gol en el Cali

El Deportivo Cali se prepara para afrontar una nueva etapa en la Liga BetPlay II-2025 con importantes cambios en su estructura deportiva. Tras un semestre complicado, el club vallecaucano apostó por un técnico experimentado y conocedor del fútbol colombiano: Alberto Gamero. El estratega samario, que viene de un exitoso ciclo en Millonarios, asumió el mando del conjunto ‘azucarero’ en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien ahora dirige al Junior de Barranquilla.

Curiosamente, el debut oficial de Gamero en el banquillo del Deportivo Cali será frente al propio Arias, que hasta hace poco estuvo al mando del conjunto vallecaucano.

El delantero que quiere Alberto Gamero

Alberto Gamero, exentrenador de Millonarios. Foto: X de Millonarios.

De cara a este nuevo ciclo, Gamero ha comenzado a perfilar su plantilla y uno de los puestos que considera clave reforzar es el de delantero centro. Según informó Javier Hernández Bonnet en la emisión del programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el entrenador está interesado en incorporar a un atacante colombiano al que ya conoce bien de su etapa en Millonarios: Diego Herazo.

“Una fuente muy cercana al círculo de Alberto Gamero me dice que está muy interesado en atacantes para reforzar la ofensiva y Diego Herazo es uno de ellos”, afirmó el director general de Gol Caracol.

Por su parte, el periodista argentino Juan José Buscalia añadió que el pase del jugador pertenece actualmente a San Lorenzo de Almagro. “Su pase pertenece a San Lorenzo de Almagro porque Nacional ya dijo que no lo va a comprar. Si Deportivo Cali lo quiere, tiene que negociar con San Lorenzo, que me parece que no se va a oponer y están esperando una oferta del exterior”, explicó.

La operación no parece sencilla, pero el deseo del entrenador y la necesidad de un ‘9’ de garantías podrían acelerar las gestiones en las próximas semanas.



Números de Diego Herazo con Nacional

Diego Herazo, anotó con Nacional de Uruguay contra Progreso. @nacional/Instagram

En su más reciente experiencia profesional, Diego Herazo defendió los colores de Nacional de Uruguay. Allí disputó un total de 19 partidos oficiales en todas las competiciones, sumando 948 minutos en cancha. Durante su paso por el ‘bolso’, anotó tres goles y entregó cuatro asistencias, mostrando chispazos de su potencial, aunque sin lograr una consolidación plena.

El delantero, de 29 años, ha tenido un recorrido interesante por el fútbol colombiano, destacándose en equipos como Millonarios, Medellín, y La Equidad. Su potencia física, movilidad y buen juego aéreo lo convierten en una opción atractiva para un Cali que necesita gol con urgencia.



¿Cuándo juega el Deportivo Cali?

Deportivo Cali iniciará su camino en la Liga BetPlay II-2025 este sábado 12 de julio, cuando reciba en su estadio a Junior de Barranquilla. El compromiso comenzará a las 8:30 p. m. (hora colombiana) y marcará el inicio del ciclo Gamero, quien espera hacerlo con una victoria y, posiblemente, con refuerzos como Diego Herazo a bordo.