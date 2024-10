Alberto Gamero y su 'vainazo' al juez central, tras perder con América: "Para qué hablar"

Este viernes, América de Cali venció 2-1 a Millonarios , con un polémico penalti, del que Alberto Gamero habló sin profundizar mucho, pero sí dejando en claro que los jueces han perjudicado al ‘embajador’ en los últimos encuentros.

“La verdad yo no quiero hablar de tema arbitral porque mañana sale en todos los medios que Gamero sacó la excusa de los árbitros, entonces, para qué me voy a poner a hablar de eso. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Nosotros nos dedicamos a trabajar y no cometer los errores que se han cometido y eso es válido para que nosotros lo tengamos en cuenta, tratar de jugar mejor, de tener más tiempo, pero créame, para qué me pongo a hablar si eso no va a retroceder”, indicó de entrada el entrenador samario.

Sumado a eso, el estratega ‘embajador’ afirmó que el juego de Millonarios no fue del todo malo, al punto, de considerar la derrota como un resultado injusto: “En lo que tengo en mente, los primeros quince minutos, América nos llevó a un arco, nos atacó, pero fueron solo los primeros minutos, que por el ímpetu de ellos de pronto quisieron llevarnos allá”.

Jugada disputada en el duelo entre América vs. Millonarios, por Liga BetPlay II-2024. Foto: Colprensa.

“Ya después, pusimos un partido, ni siquiera de ida y vuelta, más bien disputado, donde cualquiera de los dos podía tener la posibilidad de marcar y pusimos un partido ‘mano a mano’. Millonarios se afianzó bien, vi que el equipo se paró bien”, agregó Alberto Gamero.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Qué sensaciones quedan?

“Nos llevamos una derrota dura para nosotros, por lo que hicimos en la cancha. Ya en el segundo tiempo tiempo, la verdad clara clara, fue la de la segunda anotación. Nosotros teníamos la posesión del balón, el control; no tuvimos afugias. En los momentos en los que mejor estábamos jugando, América nos hizo los goles”.

¿Por qué Santiago Giordana no jugó?

“No alcanzamos a inscribir a Giordana por los jugadores que estaban en selección, no cumplimos con el tiempo adecuado y por eso no estuvo contra América”.

Acción de juego en el duelo entre América vs. Millonarios, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Queda contento con este Millonarios?

“Creo que a fin de cuentas hicimos un buen partido, así como con Bucaramanga en el segundo tiempo. No estamos tranquilos y duele perder por la forma en que jugamos. Hay que tener tranquilidad y trabajar; hemos tenido una seguidilla de partidos exigentes. Hay que mostrarle a los jugadores lo bueno que se hizo y los errores que se cometieron, pero que sepan que estamos peleando por la clasificación y sé que podemos lograrla”.