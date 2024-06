Aldair Quintana: "Siento una alegría inmensa por quedar en la historia del Bucaramanga"

Con los ojos aguados y la voz entrecortada, el arquero Aldair Quintana dio sus primera palabras como campeón con el Atlético Bucaramanga, luego de ser la figura en tanda de penaltis al atajarle dos cobros a Independiente Santa Fe. Este es el primer título en la historia de los 'leopardos'.

"Una alegría inmensa darle el título al Bucaramanga, quedar en la historia del equipo, de verdad que no tengo palabras. Agradecerle a Dios, a mi familia, a mi esposa y a mis amigos. He pasado momentos difíciles y hoy (sábado) Dios y la vida me premian", fueron las pocas palabras de Quintana en medio de la felicidad del nacido en Ibagué.

Acto seguido, Quintana reveló cuál fue la clave para detener los cobros de Agustín Rodríguez y Julián Millán. "Con el profe Rayo nos dimos a la tarea de estudiar y analizar los posibles pateadores. En estas instancias tan definitivas es la intuición, por suerte pude adivinar dos penaltis que sirvieron para el título", contó el arquero de 29 años.

¿Cómo le fue a Aldair Quintana en la final de la Liga 2024-I con Atlético Bucaramanga?

El arquero de los 'leopardos' jugó los 90 minutos del juego de vuelta de la final y si bien recibió tres goles en contra, alcanzó a registrar dos atajadas y completo 7 de 20 pasos que dio.

Sin embargo, el dato más importante fueron los penaltis atajados en la tanda, que al final le dieron una nota definitiva 7.1 puntos en el encuentro.

Aldair Quintana y sus números en la final de la Liga 2024-I. Sofascore.

¿Cómo le fue a Aldair Quintana en la Liga 2024-I?

La destacada actuación de Quintana comenzó desde la fase de todos contra todos. Los 'leopardos' solo encajaron 10 goles en 19 partidos, y gran parte de ese logro se debió a Quintana, aunque con la colaboración de Luis Vásquez, el portero suplente, en tres de esos encuentros.

En los cuadrangulares, Quintana mantuvo su nivel y solo permitió tres goles en seis partidos. Sus atajadas volvieron a ser cruciales, y sus compañeros en la defensa también hicieron su parte.

Este es el tercer título de Quintana en el fútbol colombiano, ya que anteriormente había ganado la Copa Colombia (2021) y la Liga (2022) con Atlético Nacional.

¿En qué equipos ha jugado Aldair Quintana?

Atlético, Orsomarso, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Huila, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.