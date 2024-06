Aldair Quintana y una dedicatoria especial a René Higuita por el título con Bucaramanga

¡Los festejos no paran! A dos días de la gesta histórica,Aldair Quintana mantiene su alegría y felicidad por ser uno de los principales protagonistas en la primera estrella delAtlético Bucaramangaen el fútbol colombiano.

Es por eso que, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el guardameta reveló algunos detalles de lo que fue la tanda de penaltis y la presión de representar a todo un departamento en el sueño del primer título: “Estamos muy contentos por todo lo que vivimos el sábado en Bogotá y el domingo en Bucaramanga; es algo que nunca me había pasado y feliz por darle esa alegría a todo un departamento”.

“He tenido la oportunidad de recibir muchos mensajes lindos de muchos colegas, con unos que tuve la oportunidad de compartir y otros que los enfrenté. Sebastián Viera es uno de ellos y recibir felicitaciones de jugadores como él es gratificante y te llena de mucho orgullo”, agregó Aldair Quintana.

¿Cómo estudió y afrontó los penaltis?

“Mi reacción después del penal los 84 minutos es esperar que el árbitro me confirme que tenía el pie sobre la raya, yo creo que durante todo el partido hay un nivel muy alto de concentración. Cuando lo atajo y pega en el palo, lo primero que hago es mirar el línea y preguntarle si el pie estaba en la raya, pero ya después es que me dicen que el penal está bien atajado y ya el momento de la alegría que fue muy lindo”.

El mano a mano contra Agustín Rodríguez

“Pensé que el primer penal lo iba a patear Hugo Rodallega, pero cuando veo que lo patea Rodríguez me sorprendió un poco. Ya en la tanda de los penales, vi que el primero que me había pateado y lo cobró al lado derecha, cuando iba a patear Agustín le dije que no lo tirara allá porque me iba a tirar a ese lado y al final decidí tirarme al lado izquierdo mío y lo atajé”.

Los mensajes de apoyo

“El profe Hernán Torres es una persona a la que le tengo mucho agradecimiento, mucho cariño. Él es de Ibagué y yo también, mi papá tuvo la oportunidad de jugar con él cuando eran más jóvenes, en las reservas de Tolima. Yo tuve la oportunidad de estar con el profe Hernán cuando era técnico de Medellín, yo estuve en la Sub-20".

“Estoy muy agradecido porque es una persona que en ese tiempo me entrenaba, se acostumbraba a entrenar a los arqueros y con él crecí mucho, es una persona que ha sido exitosa en el fútbol colombiano gracias al trabajo, es una de las personas que vas y entrenad con él y no te vuelven a dar ganas de levantarte en todo el día”.

¿A quién debe ese título?

“Tengo un agradecimiento especial por René Higuita y por el profe Milton Patiño, que siempre estuvieron ahí pendientes y les tengo mucho agradecimiento. También a Alejandro Restrepo que estuvo en todo momento”.