Carlos Henao, campeón con Bucaramanga: "Rafael Dudamel fue como un padre para nosotros"

Atlético Bucaramanga está de fiesta. El pasado sábado 15 de junio, se coronó campeón, logrando el primer título de su historia, tras vencer a Independiente Santa Fe, en El Campín, en penaltis. Por eso, las celebraciones no han parado y así lo contó Carlos Henao, defensa y referente del cuadro 'leopardo', en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Todo es alegría.

Pero no fue de lo único que habló, pues también se refirió a lo acontecido con su medalla. Y es que, en medio de los festejos, un aficionado se la arrebató; por fortuna, las autoridades ya la tienen en su poder y la recuperaron. Por último, contó detalles de lo vivido en la cancha, el trabajo realizado a lo largo del semestre y la importancia de Rafael Dudamel, como persona y entrenador.

¿Cómo pasó lo de la medalla?

"Está en manos de las autoridades, aún no me la han entregado oficialmente, pero estoy esperando, que quizá sea en estos días. Ese aficionado, me hizo la de Judas. Primero, diciéndome que era el mejor y después me quitó la medalla. Me di cuenta cuando perdí el peso en el pecho. Fue de la nada y muy rápido, pero se sintió, entonces bueno, esperar a volverla a tener en las manos".

¿Sintió que se les escapaba la final?

"No, la verdad es que no. Siempre tuvimos la confianza de que se iba a sacar adelante. El equipo se comportó muy bien en la cancha, hicimos una gran labor. En los días anteriores, trabajamos muy fuerte. Por fortuna, se llevó la final hasta los penaltis y, allí, terminamos celebrando. Pero siempre confiamos y creímos que lo íbamos a sacar adelante; sabíamos lo que teníamos y lo hecho".

¿Qué hacer para seguir adelante?

"Cuando el marcador se viene abajo, se agacha la cabeza, pero estábamos tranquilos. Se tenía confianza y seguridad. Sabíamos que íbamos perdiendo el juego, pero no la serie, entonces se le dio prioridad al trabajo. El profesor Rafael Dudamel nos dijo que tranquilos, que pensáramos y manejáramos las cosas, que no nos asustáramos ni nada, sino que siguiéramos hacia adelante".

¿Cuál fue el mensaje del cuerpo técnico?

"Que tuviéramos confianza, creyéramos en nuestras capacidades. Cualquier cosa podía pasar y, por eso, días atrás, miramos y practicamos los penaltis. La elección de los cobrados se dio, luego de que el entrenador preguntara quién se sentía mejor y estaba seguro, alzamos la mano y listo, así fue como se armó la lista definitiva. Todos veníamos cobrando y quien fuera, lo iba a hacer bien".

A Carlos Henao le robaron la medalla, en festejos de título por Liga. Foto: Colprensa.

Más allá de esa confianza, ¿Hubo nerviosismo?

"Desde la mitad de la cancha hasta el punto blanco de penalti, se siente nervios. Sin embargo, en mi caso, debo ser sincero y estaba tranquilo, me tengo confianza en esos cobros y salió bien, de la mejor manera. Ahora, después de que Aldair Quintana ataja el cobro definitivo, algunos se quedaron quietos y no celebraban, pero yo sí arranqué a correr para festejar el título (risas)".

¿Qué decirle a Aldair Quintana?

"Es un arquero que nos aporta seguridad. Su personalidad es de admirar. Es un jugador muy serio y concentrado, que impone respeto en el campo de juego, ya ha sido campeón en varios equipos y eso ayuda bastante. Su experiencia, jerarquía, en fin, da una mano. Cuando ataja el penalti, lo felicitamos y le agradecimos porque nos dio el título, en un momento clave y definitivo".

¿Por qué Rafael Dudamel tuvo la fórmula para conseguir este título?

"El profesor es como un padre para nosotros, siempre nos aconseja. Le agradezco mucho, y se lo digo siempre, porque me ayudó a crecer como persona y futbolista. He sentido un cambio desde que estoy con él. Nos llenó de confianza y es de los pocos técnicos que siempre está pendiente del futbolista, el ser humano, sabe los problemas que tenemos todo. Se creó un grupo unido".