Alejandro Restrepo: "Acá somos muy autocríticos y no tuvimos un buen partido"

Tras una épica remontada 3-2 contra Atlético Bucaramanga, Alejandro Restrepo, DT de Independiente Medellín , analizó el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay, siendo autocritico pese a la victoria.

"En este equipo somos muy autocríticos. No tuvimos un buen primer tiempo como equipo, no sólo como muy mal en el campo, sobre todo en la fase de disposición. Yo creo que en un momento se fueron, sobre todo con ese amor, lo que no lo estábamos haciendo bien porque Bucaramanga jugó muy directamente, pero perdíamos mucho la segunda pelota y cuando la recuperábamos, la perdíamos muy rápido otra vez", analizó en primera instancia.

"Creo que nos faltó ver con claridad el último tercio. En el último tercio tomamos malas decisiones, aunque llegamos ahí, tomamos decisiones equivocadas y perdimos el balón.Bucaramanga es un equipo muy bien diseñado para recuperar y salir rápido con Mena, Fabián y Ponce, y eso nos hizo mucho daño en el primer tiempo", complementó.

Tras ello, analizó el complemento del partido, en donde se logró la remontada. "En el segundo tiempo, vinimos y hablamos. Como ya lo dije, este grupo es autocrítico. A nosotros nos corresponde tomar la decisión de hacer sustituciones, algunas veces será por unos o por otros, pero veíamos que quizás con la frescura y la energía de los que entraran, siendo más rebeldes, buscaríamos un poco más de ventaja en el juego, sobre todo en el carril central. Donde entró Jaime, creo que nos permitió encontrar un hombre fresco que desde ahí distribuyera mejor el balón", explicó el DT.

Publicidad

Igualmente, reveló que fue lo que hizo para remontar el partido. "Después, también atacamos mucho por los costados con un equipo que se planteó en un bloque bajo todo el segundo tiempo. Era el mejor camino para entrar, buscando duelos uno contra uno, tirando paredes, haciendo servicios atrás. Afortunadamente, en esa respuesta del equipo, llegaron los goles, llegaron las ocasiones. Creo que debimos empatarlo antes y debimos hacer el tercer gol antes, pero el juego es así. Estamos muy contentos por esta victoria. No hay mucho tiempo de celebrarla porque ahora volvemos a jugar en menos de 72 horas, como ya venimos acostumbrados, y hay que estar bien de las piernas y de la cabeza.

Acción de juego del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Más declaraciones de Alejandro Restrepo

Publicidad

¿Cómo se gestó la remontada?

"Es una de las labores del entrenador y del cuerpo técnico. Quiero resaltar también el trabajo que hace mi asistente técnico, que ha estado un poquito más tranquilo en el banco, observando en qué parte mejorar. Ya nuestro analista, desde arriba, desde la cámara alta, viendo dónde pueden estar las mejores ventanas en el juego. Obviamente, uno viene y toma una decisión que normalmente no es fácil, como la de cambiar a tres futbolistas para el segundo tiempo en búsqueda de esa rebeldía, de mejorar con el balón y, como ya lo he dicho, encontrar un poco más de ventajas en el carril central".

El mediocampo, la clave del DIM...

"Estábamos perdiendo mucho, descontrolados en la mitad. Baldomero contra Flores y Fabri Castro, sobre todo, que ellos cierran muy bien el carril interior con Mena y Fabián cuando descendían para defender. Nosotros necesitábamos abrir un poquito el campo con los hombres de banda y meter un hombre más por dentro para que nos ayudara a encontrarlo libre. Tuvimos una buena lectura. Después, ellos se quedan con 10 y yo pondero la tranquilidad con la que el equipo asumió el segundo tiempo".

Lo que se mejoró para el segundo tiempo...

"Más allá de que había que jugarlo con energía, con valentía, con buen juego y la reacción que tuvimos para no recibir un gol más, para frenar los ataques de ellos, para ser intensos tras la pérdida, para ganar las segundas pelotas en juego directo, sobre todo en los ejes de Aldair, y para ir en todo momento por el juego sin perder balones que nos dejaran expuestos y terminar jugadas. Creo que eso en el segundo tiempo lo hicimos muy bien".