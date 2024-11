Polémico penalti a favor de Bucaramanga contra Medellín: analistas arbitrales opinaron

Atlético Bucaramanga empieza a alejarse de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 . Este domingo 3 de noviembre, perdió 2-3 con Independiente Medellín , por la fecha 16, y quedó en el puesto 12, con 21 puntos y una diferencia de gol de -1. Ahora, deberá buscar la victoria, a como de lugar, el miércoles 6 de dicho mes, contra Boyacá Chicó, como visitante.

Sin embargo, mucho se ha hablado del arbitraje de Jonnathan Ortiz, quien no tuvo su mejor desempeño, según dieron a conocer algunos analistas. Y es que, además de que criticaron la expulsión de Jefferson Mena, también pusieron en duda la decisión que tomó al momento de sancionar el penalti a favor del conjunto 'leopardo', sobre el final del primer tiempo.

Se jugaba el minuto 33, cuando los dirigidos por Rafael Dudamel comandar un buen contragolpe. Finalmente, la pelota llegó a los pies de Fabián Sambueza, quien se inventó una excelente acción individual, y Daniel Londoño, en su afán de frenarlo, cometió una infracción. Allí, el hombre del club local cayó al suelo y, sin pensarlo dos veces, decretaron penalti.

Hubo reclamos y protestas desde Independiente Medellín, pero el juez central se mantuvo y, finalmente, Andrés Fabián Ponce lo cambió por gol, lo que significaba el 2-0 parcial. Pero los señalamientos contra Ortiz no se hicieron esperar y uno de los que 'alzó la voz' fue 'El VAR Central', cuenta especializada en análisis de temas arbitrales. Para él, no fue falta.

Acción de juego del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

"Hummmm; sí hay un contacto arriba con el brazo de Londoño, pero no creo que eso sea suficiente para falta. El árbitro Jhonatan Ortiz compró la caída de Sambueza y dio penalti a favor de Bucaramanga. El VAR Acuña decide no intervenir", afirmó. Pero non fue el único que analizó esa situación, ya que José Borda, otro analista, dio su punto de vista al respecto.

"¡DIZQUE PENALTI! En Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín, el árbitro Jonnathan Ortiz se inventó un penalti, por falta de Londoño a Sambuenza. El jugador 'poderoso' no toca abajo el pie del 'leopardo' y arriba juntos se ponen el brazo en el cuerpo, Sambueza al sentirlo se deja caer. No veo nada, ¿Y el VAR?", sentenció en su intervención.

