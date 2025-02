Alejandro Restrepo: "Medellín supo sufrir, aguantar, atacar y definir para vencer a Millonarios"

Independiente Medellín sueña en grande en la Liga BetPlay I-2025 . Este sábado 15 de febrero, consiguió una importante y valiosa victoria 1-0 sobre Millonarios , en el estadio El Campín, con gol de Leyser Chaverra, y se convirtió en el nuevo líder. Sobre esto, el técnico Alejandro Restrepo habló en rueda de prensa, resaltando la labor y entrega de sus dirigidos.

¿Pensó que superaría a Millonarios de principio a fin?

"El equipo supo entender los momentos del juego. En el primer tiempo, propusimos, encontramos espacios y ventajas. Ya Millonarios mejoró en el segundo tiempo, pero no hubo llegadas importantes. Teníamos fatiga de un partido reciente y en donde no se dieron las cosas; además, enfrentamos a un buen equipo, con grandes futbolistas. Hay que darle el crédito al grupo, ya que supo sufrir, defender, atacar, definir, aguantar y complicándole la vida al rival. Se hizo un buen trabajo".

¿Por qué se defendieron tanto en el segundo tiempo?

"Hay que darle crédito al rival porque Millonarios tiene buenos futbolistas, siendo empujado por los hinchas y que tenía la necesidad de buscar el empate. Además, veníamos de un juego, entre semana, muy intenso, con una cancha pesada, y lo que pasó frente a Envigado, ganando con nueve hombres. Todo eso hizo que se bajara el ritmo, pero no por decisión, fue más por la manera como se desarrolló el partido. Por fortuna, el gol del primer tiempo, nos alcanzó y ganamos acá".

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Medellín, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Cuál es su opinión del tema arbitral?

"Mi rol y función es dirigir a mi equipo, entonces criticarlos a ellos, desde una postura de entrenador, no es lo mejor. En la cancha, uno vive, se apasiona, vibra con cada jugada, pero respeto las decisiones y son seres humanos como todos los que participamos adentro. Uno siempre, como técnico, espera que hagan las cosas bien y se imparta justicia para ambos lados. La verdad no tengo nada que decir respecto al arbitraje, en esta ocasión, ya pasó y listo, así está y no es más".

¿Cómo ha manejado el tema de las lesiones?

"Un equipo no depende solo de la estructura defensiva, sino de todos en general. De hecho, Luis Sandoval, que está acá a mi lado, fue uno de los que más corrió y lo dio todo. Es gracias al trabajo colectivo, en equipo, a una estructura que se ha entrenado. Además, es producto del proceso que se ha mantenido; hemos ido dando participación a los nuevos y jóvenes, pero ya se conocen en su mayoría, interpretan de buena manera lo que pasa en el terreno de juego y lo ejecutan".

Rueda de prensa de Alejandro Restrepo, entrenador de Medellín, tras vencer 0-1 a Millonarios