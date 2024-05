Alexis García: "Le regalamos goles al Tolima, con errores infantiles"

La Equidad nada que gana en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay I-2024. Este jueves, los dirigidos por Alexis García se vieron superados por el Tolima, que los derrotó 3-0 en el Manuel Murillo Toro y ese resultado los dejó eliminados.

Luego de la derrota, el timonel del 'asegurador' compareció en rueda de prensa y allí dio sus impresiones de lo que fue el compromiso de la cuarta jornada del Grupo B. Destacó las cualidades del 'pijao', pero lamentó los errores que cometieron sus dirigidos en la parte posterior.

"Me parece que nos superó un equipo que fue mejor en todo, más fuerte, más vital, con más carácter que nosotros, y cuando no, nosotros le pusimos las jugadas que le complementaran todo a lo que aspiraban; ellos jugaron una final y nosotros un partido normal, por eso nos ganaron con tanta claridad", dijo de entrada García.

Yeison Guzmán en Tolima contra La Equidad.

Cuando fue consultado sobre en qué falló su equipo para sumar una nueva derrota en los cuadrangulares, Alexis afirmó que "yo creo que es la descoordinación de la línea defensiva. Era un partido más o menos parejo, Tolima manejaba el balón y nosotros los espacios y le regalamos un gol, y luego le regalamos el otro. Tolima hizo todo por ganar, no le voy a quitar méritos, pero nosotros hicimos todo porque nos ganaran, cometimos errores infantiles; este no es el equipo que hemos entrenado, el partido para nosotros fue penoso, esa es la verdad".

Sobre cómo darle un vuelco a La Equidad para terminar un poco mejor las finales, el DT oriundo de Quibdó habló de varios temas puntuales.

"A mí me parece que el semestre ha sido decoroso; pero la final, no. Lo que pasa es que La Equidad Seguros no es que pueda reforzar con lo que quiere. Nosotros tenemos que reforzar con lo que podemos. El partido pasado un chico que era recogebolas, jugó en el segundo tiempo en el partido con Tolima, o sea, tienes que rebuscarte donde puedes porque son los jugadores que tienes, vos no puedes conseguir los jugadores que quieres y la verdad que en las finales se necesitan jugadores experimentados y nosotros somos un equipo demasiado ingenuo".

Y continuó en su explicación: "Aquí no hay relevo, estamos en la selva, a veces con tenedor y cuchillo, y no es tan fácil. Lo hemos compensado con táctica, pero no ha sido sencillo para nosotros, mirar y no ver muchas armas para hacerlo mejor. El semestre antes de la final fue perfecto, hicimos demasiado, así no hayamos hecho un punto, hay equipos que tienen muchas más armas y están afuera de los ocho y no hay mucha discusión, que si queremos mejorar, tenemos que reforzar bien".