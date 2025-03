Alfredo Arias le tiene envidia al América: "Quisiera tener la casa de los vecinos"

Alfredo Arias, director técnico del Deportivo Cali , compareció en rueda de prensaluego del empate a un gol de su equipo frente al América en el clásico vallecaucano. El timonel uruguayo dejó sus conceptos de lo que fue el desempeño de sus jugadores en el campo de Palmaseca; destacó la segunda parte de los 'azucareros'.

"Hicimos muy mal primer tiempo, la primer chance que ellos tienen y nos convierten; un partido de tanto nervio, ellos ganaron tranquilidad, buenos jugadores y buena plantilla, y nosotros, solo nerviosismo; mis jugadores no encontraban pie en la cancha con la pelota y el fútbol se juega con la pelota. Teníamos un caos para defender, con la pelota, entró muy bien Rafael (Bustamante), disputamos ese mediocampo e hicimos un segundo tiempo totalmente diferente. Creo que es justo el resultado; los que entraron en el entretiempo nos dieron más posesión del balón y eso nos hizo creer", dijo de entrada Arias en su intervención con los medios de comunicación.

El DT del Cali volvió a insistir que en el primer tiempo no se encontraron en la cancha, pero con todos los factores presentados, rescatan el punto obtenido.

Deportivo Cali vs. América. COLPRENSA.

"El primer tiempo estuvimos ausentes, nos contagiamos de imprecisión y ansiedad, hicimos un buen segundo tiempo, mejor que el rival; merecimos ese empate. Mérito de mis jugadores que no se rindieron, que creyeron que podíamos rescatar, queríamos los tres puntos, pero bueno rescatar el punto que nos quedamos, mérito a la gente que nos alentó hasta el último minuto, no pudimos darle la victoria", precisó".

Publicidad

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

- Más análisis del juego

Publicidad

"Creo que fue un primer tiempo para cada y más allá que nos vamos con el sabor amargo de no llevarnos los tres puntos y regalarle una victoria a la gente que vino en el día de hoy, creo que el punto después del partido que se jugó en el primer tiempo, es bueno".

- Cali vuelve a ceder puntos, cuarto empate, qué decirle a los hinchas...

"Es el cuarto empate. Nosotros somos un equipo que hasta hace muy poco no acumulaba cuatro empates o una derrota en diez partidos; no hay milagros y todo debe ser un proceso en el que debemos solidificar el grupo, la manera de jugar e ir por más. Yo estoy conforme con lo que dan mis jugadores, y si esos cuatros partidos no lo pudimos ganar, tampoco no los ganaron, y de eso se trata el fútbol, es una competencia. Sé que mucha gente y todo el hincha quiere ir primero y ganar siempre, pero una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que uno puede; no dejo de analizar de qué situación venimos y a dónde queremos ir, el objetivo es entrar en los cuadrangulares eso nos va a dar la tranquilidad para la otra situación de la que venimos".

- ¿A qué juega este Cali?

Publicidad

"A lo mismo que jugó contra Millonarios. Hay que ser realistas, todos queremos tener la casa más grande, con piscina, y claro vemos a los vecinos que lo tienen; nosotros estamos en una situación difícil desde la conformación. Mis jugadores están rindiendo al máximo, se equivocan sí, me equivoco también, pero es parte de ese proceso".