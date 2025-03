"América hizo más para ganar el partido contra Cali, pero esto no es de merecimientos"

El América de Cali desaprovechó este lunes la oportunidad de alcanzar al líder de la liga colombiana, Atlético Nacional, al empatar 1-1 el clásico local en la casa del Deportivo Cali, por la décima jornada de la Liga Betplay I-2025. En la rueda de prensa de los escarlatas, Jorge Rodrigo Da Silva, asistente técnico, dio sus impresiones sobre el encuentro.

"En el primer tiempo fue totalmente dominador América. Equivocamos las formas, había muchos espacios y debimos haber aprovechado eso para sacar mayor ventaja. Ya era normal que el Cali con el marcador perdido hiciera cambios. Nos llevaron un poco hacia nuestro arco, supimos defender en ciertas maneras. Tuvimos más campo para contragolpear, un error nos costó el penalti. Cali tampoco es que haya pateado mucho en el segundo tiempo. No nos vamos contentos con el empate, pero sirve para sumar", analizó de entrada el hijo del 'Polilla' Da Silva, quien no pudo comparecer por estar sancionado.

Luego, Da Silva Jr argumentó por qué sacó al jugador que estaba marcando la diferencia. "Sebastián Navarro salió porque en el entretiempo nos manifestó que estaba golpeado y nos dimos cuenta de que en el segundo tiempo ya no estaba haciendo el mismo trabajo que hizo en el primer acto debido a esa lesión", explicó el uruguayo.

Por último, el asistente dejó en claro que su escuadra estvo más cerca de llevarse la victoria. "Primero que nada el mensaje no fue mío, fue el cuerpo técnico. Hoy (lunes) yo estoy al frente por la sanción del entrenador, pero las palabras siempre fueron de proponer, de buscar los tres puntos. Ellos sabían que es una final porque los clásicos no se pueden perder. Hicimos cosas para ganarlo, si alguien debía triunfar, creo que América de Cali hizo más, pero por merecimiento no se consiguen las cosas", concluyó.

Así fue el empate entre Deportivo Cali y América

En el estadio Deportivo Cali, los Azucareros y los Diablos Rojos protagonizaron un partido intenso en el que el empate deja al América en el cuarto lugar con 18 puntos, a tres del líder, y a su rival noveno, con 15 unidades.

Los visitantes salieron a atacar y abrieron el marcador muy rápido, al minuto cinco en un saque largo del portero Jorge Soto que le llegó al delantero argentino Rodrigo Holgado, que con un toque habilitó al centrocampista Sebastián Navarro para que entrara al área y mandara el balón al fondo de la red.

El equipo que dirige el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva siguió atacando e incluso le anularon un gol al mediocentro Éder Álvarez Balanta por una falta en la jugada anterior.

Sin embargo, en el segundo tiempo el Cali, entrenado por el uruguayo Alfredo Arias, salió a atacar y consiguió un penalti al minuto 70 cuando Álvarez Balanta pisó al delantero Andrey Estupiñán.

El propio Estupiñán fue el encargado de cobrar y remató con la derecha para celebrar el 1-1 definitivo en un intenso clásico caleño.