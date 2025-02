Alfredo Arias: "Los jugadores siempre son los más importantes, son los líderes"

Alfredo Arias, director técnico del Cali fue uno de los invitados este lunes 24 de febrero en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El timonel uruguayo explicó a la mesa de periodistas, liderado por Javier Hernández Bonnet, cuál es la clave para que el elenco 'azucarero' haya sacado un excelente resultado contra Millonarios, el domingo anterior en Palmaseca. Fue victoria 3-1 para los verdes caleños.

"Siempre es mérito de los jugadores y de convencerlos que esto es un juego de equipo, más allá que desde pequeño nos enseñan a brillar individual, en definitiva es juego de equipo, en ese mensaje que hemos intentando, que la única manera es estar todos juntos, en la misma sintonía, todos corremos y por ahora vamos dando los pases correctos, pero falta tanto aún", pronunció de entrada Arias.

En medio de la charla con 'Blog Deportivo', Arias resaltó que en su proceso han trabajado mucho la pelota quieta y esa se vio plasmada en el compromiso contra Millonarios, en donde uno de los tres goles llegó en una acción por esa vía.

Alfredo Arias, director técnico del Deportivo Cali. @AsoDeporCali

"Nosotros le dedicamos mucho tiempo a la pelota quieta, pienso que los partidos cada vez son más cerrados, pero esa jugada es totalmente mérito de mis jugadores; todo fue iniciativa de ello. La iniciativa fue totalmente de los jugadores", complementó.

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

- Los aprendizajes del fútbol...

"Creo en ambos, partimos con la ventaja sobre aquellos que no pisaron un vestuario y en el caso de los jóvenes es lo mismo, creemos que el fútbol está inventado como el teléfono, pero no es el mismo y el fútbol es igual, si vos no estudias y tienes la inquietud pierdes esa ventaja. La juventud es un divino tesoro, no había experiencia sin error, el aprendizaje viene si hemos errado algo. Hay brillantes técnicos que no han pasado por un vestuario, pero han estudiado y lo han hecho bien, pero de los que estuvimos en vestuario y no estudiamos, ahí perdemos la ventaja...

Los hinchas del Cali...

"La sentía en contra, pero fue el último partido que me tocó dirigir con el DIM. Yo creo y lo vengo resaltando en cada rueda de prensa porque es verdad y merecen, que ellos hagan todo ese sacrificio sin saber si vamos a ganar, incluso en la presentación contra Emelec fue mucha gente, yo noto en el hincha del Cali un apego y una ilusión, de volver a protagonizar un campeonato, de tener jugadores del club que se sientan orgullosos; la identidad hoy en día es muy fundamental. Un promedio de edad que no llega a 23 y eso que tenemos mucho veteranos, y con la hinchada hace que tengamos esperanza, no realidad, y como dije, la esperanza y el motor ha movido el mundo y ojalá nos mueva a nosotros".

- Su visión del fútbol colombiano

"En definitiva, el fútbol colombiano tiene el tratar bien la pelota, han pasado muchas figuras. Un exponente como Pibe Valderrama, para mí, el mejor, y podría haber jugado en el Barcelona de Guardiola".

Jarlan Barrera y Javier Reina, figuras...

"Ellos tienen una gran ventaja y es que juegan muy bien, yo lo único que puedo pedirles es que pueden correr cuando el equipo los necesita. Ayer (domingo) Jarlan fue el que recuperó balones tras pérdida, fue el exponente máximo en hacerlo. El mérito es de ellos, cuando tienen la pelota juegan bien, ellos son líderes. También Gordillo y 'Pacho' Meza porque ellos en definitiva son los técnicos en la cancha, los jugadores son siempre los más importantes".