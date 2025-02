Hinchas de Millonarios estallan en redes: del "equipo sin alma", a la "tablet de David González"

Millonarios no dejó su mejor cara el pasado domingo, cuando visitó al Cali, de Alfredo Arias, en el estadio de Palmaseca, y cayó por un marcador de 3-1, en un juego en el que se volvieron a evidenciar falencias en todas las líneas del equipo que dirige David González. Los goles de los 'azucareros' fueron marcador por José Caldera, Emiliano Rodríguez y Andrey Estupiñán; mientras que por los albiazules descontó Santiago Giordana.

Después de dicho compromiso, más allá de las explicaciones del técnico González y de los jugadores en territorio vallecaucano; en las redes sociales los hinchas de Millonarios se manifestaron y dejaron en evidencia su malestar por el nivel del equipo, que marcha con 10 puntos y es parcialmente sexto en la tabla de la Liga I 2025 del fútbol colombiano.

"Equipo frío, sin alma", "errores imperdonables, equipo sin ideas de juego, pero sobre todo sin espíritu de lucha", "un técnico que no es para lo que es Millonarios y una plantilla mediocre", "tenemos un técnico que analiza los partidos en una tablet, qué es eso, no tenemos nada de medio campo", "vergüenza total. Nos bailó el Cali. No hay DT, no hay defensa ni laterales ni extremos", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en 'X' ante el posteo del club en el que informaron sobre el resultado del compromiso de la sexta jornada.

Nuevamente, algunos de los más criticados fueron los laterales Delvin Alfonzo y Nicolás Giraldo, los volantes Steven Vega y Juan Carlos Pereira, el extremo Daniel Mantilla y Jader Valencia, entre otros.

Hay que indicar que hace una semana, también había quedado mal sabor de boca, por la derrota 0-1 con Independiente Medellín, en la cancha de El Campín y ahora se suma la salida en falso contra el Cali, que a decir verdad son dos de los equipos importantes del campeonato.

Ahora, Millonarios tendrá una semana larga de trabajos para que el entrenador González afine detalles y le ponga correctivos a los errores cometidos, pensando en el duelo del domingo 2 de marzo en Bogotá frente al Deportes Tolima. Será a las 5:30 de la tarde y es uno de los destacados de la séptima jornada.

¿Qué dijo David González tras la derrota de Millonarios frente a Cali?

"Iniciamos el partido con una desconexión que nos costó el gol, y es un golpe muy duro cuando uno viene con una planificación, con una intención, y a los dos minutos ya estás abajo. Cuesta mucho. Después hubo situaciones puntuales, como el inicio de juego del Cali, que nos llevaban a escenarios que no supimos descifrar. Por eso, a lo mejor, se vio como si el juego hubiera sido muy dominado por ellos, cuando en realidad creo que fue por el tanto que nos hicieron y el ambiente en el estadio", dijo González en la rueda de prensa en el estadio Palmaseca.