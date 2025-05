Álvaro Montero: "A mí no me gusta quemar tiempo; lo hago de manera descarada como crítica"

Álvaro Montero, quien no volverá a la acción en el fútbol colombiano hasta la tercera jornada de cuadrangulares por sanción; ahora es tema noticioso por reciente entrevista en la que respondió a una de sus principales críticas.

Y es que, catalogado en las redes por parte de varios hinchas, como uno de los guardametas que más queman tiempo en el balompié de nuestro país; el arquero ‘embajador’ no desmintió este hecho, eso sí, explicando el porqué de su comportamiento que tiene una potencial razón de fondo.

Y justamente, en una entrevista para Millonarios TV, Montero no solo criticó este hecho que genera polémica en la Liga BetPlay, sino que también se hizo sentir, revelando su acción de protesta.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios y de la Selección Colombia. Colprensa

“Particularmente a mí no me gusta quemar tiempo. Eso lo discutía incluso con mi entrenador de arqueros; yo digo esto, a mí no me gusta hacer tiempo, pero sí entiendo el contexto de hacer tiempo”, indicó de entrada el arquero ‘embajador’.

Sumado a eso, Álvaro explicó los contextos en los que considera que quemar tiempo tiene un valor importante: “Si yo tengo un jugador menos y en el minuto 80 yo voy ganando o voy empatando un partido, yo hago tiempo o lo gestiono; no es como exponer esa situación de hacer tiempo, sino de demorarse a buscar la pelota, empezar a hablar ‘guevonadas’ con el central para que se vayan unos segundos, se tira uno al piso; en fin”.

¿Álvaro Montero quema tiempo?

Ante las distintas críticas que ha recibido el guardameta ‘embajador’ por hacer tiempo, justamente fue él mismo quien respondió de manera contundente, aclarando cuál es su intención con todo eso.

“Lo que yo hago en partido, como tal, de hacer tiempo es de una manera descarada, porque tú estás haciendo tiempo, vas ganando el partido, pero yo te empato o te voy ganando para demostrarte que estás mal y para que todo mundo hable. Al final me la tiran a mí, que Álvaro es esto o aquello, pero es una manera de yo criticar eso, de decir, hermano gáname jugando fútbol”, dijo el arquero de 30 años.

Álvaro Montero, guardameta de Millonarios, fue convocado por la Selección Colombia para la Copa América 2024 Archivo de Colprensa

“Yo si voy a perder, pierdo jugando fútbol, pero vas ganando y empiezas a tirarte al piso, sacas un balón que no tiene mayor dificultad y eso no me gusta a mí; yo quemo tiempo descaradamente y por eso cada vez que lo hago empiezo a reírme o a hacer gestos. Cuando estoy quemando tiempo de una manera sana, yo no hago ningún tipo de ese show y el que lo percibe se da cuenta de eso”, concluyó Álvaro Monero.