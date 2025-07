"La Selección Colombia es favorita en Copa América femenina, hay calidad en sus jugadoras"

Faltan pocas horas para el debut de la Selección Colombia femenina en la Copa América. La plantilla entrenada por Ángelo Marsiglia es una de las favoritas al título junto a Brasil, combinado más ganador del certamen, y que de paso, comparte el mismo grupo de la 'tricolor'. Entre las figuras del combinado de nuestro país destacan Linda Caicedo y Mayra Ramírez.

La 'amarilla' tuvo descanso en la primera jornada del grupo B, pero ahora le llegó la hora de la verdad, la de estreno, este miércoles 16 de julio es el gran día y el rival a enfrentar es Venezuela en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en Quito (Ecuador). En la previa a este evento, las de Marsiglia disputaron encuentros de fogueo con rivales de calidad, mostraron algunos puntos fuertes de su juego, pero también falencias que esperan mejorar en la Copa América femenina.

Antes de que ruede el balón para el encuentro entre colombianas y venezolanas, en Gol Caracol dialogamos con Carolina Pineda, exjugadora de la Selección Colombia y que sabe lo que es enfrentar este tipo de certámenes. La hoy formadora de nuevos talentos en el fútbol femenino de nuestro país sostuvo que la 'tricolor' está llamada a ser favorita por la calidad de jugadoras que conforman su plantilla.

Linda Caicedo y Mayra Ramírez, delanteras de la Selección Colombia. Fotos: AFP

"Colombia indudablemente es un equipo favorito al título, que puede lograrlo por la calidad de las jugadoras. Vuelvo y digo que esperemos que salga todo el fútbol que tienen ellas, y que tal vez, con el nivel sudamericano, se vea mejor el equipo; entendiendo que los últimos partidos y fechas FIFA que se han tenido han sido con equipos europeos y con potencias muy fuertes", precisó Pineda de entrada en conversación con este portal.

Al hacer un análisis del grupo B, la exvolante del América de Cali y Atlético Huila, sostuvo que es complicado porque está Brasil, pero que confía en las capacidades de la Selección Colombia femenina. Volvió a destacar el nivel de las futbolistas de la 'tricolor', que con su experiencia pueden sacar el torneo adelante.

"Es un grupo duro porque solo pasan dos, porque está el favorito Brasil y que posiblemente vaya a pasar. Colombia también es favorita, pero también hay otras selecciones como la venezolana y la de Paraguay que vienen haciendo procesos importantes. Obviamente, me preocupa un poco Colombia porque no hemos podido consolidar una idea de juego en los últimos diez partidos, que todo el mundo sabe que después de Brasil, que Colombia tiene las mejores jugadoras de Sudamérica en calidad individual; estamos por encima de todas, a la par de Brasil; pero a nivel de equipo nos ha costado un montón, mucho, tener una idea clara de juego. Al fin y al cabo, Colombia tiene jugadoras muy buenas y con experiencia y que posiblemente pueden sacar esto adelante", indicó.

Sobre si la Selección Colombia femenina debe jugar alrededor de Linda Caicedo y Mayra Ramírez o apostarle más a lo colectivo, Carolina Pineda fue certera en su respuesta.

"No. Creo que la Selección no debe jugar para nadie, la selección son de todos, eso me parece que sería un pensamiento egoísta, que hay jugadoras que hacen un valor diferencial dentro del grupo, dentro de lo colectivo, sí; pero la selección debe jugar para todas", complementó.

Por último, dio su concepto de Venezuela, el rival de la 'amarilla' este miércoles en su debut en la Copa América femenina. Dicho partido se podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, en Ditu y en en este portal: www.golcaracol.com

Ángelo Marsiglia, entrenador de la Selección Colombia femenina de mayores AFP

"Venezuela es una selección que mostró muy buen juego contra Brasil, en juego creo que lo superó muchas veces, obviamente Brasil fue efectivo y eso habla muy bien. Si Venezuela puede mantener ese nivel, creo que Colombia puede estar en apuros", concluyó.