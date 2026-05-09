🔴América de Cali vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

Así forma el América de Cali para enfrentar a Santa Fe en el Pascual Guerrero. 🔥⁰— América de Cali (@AmericadeCali) May 10, 2026
👹 AMÉ vs. SFE 🦁
⁰¡Vamos, Mechita! ❤️🔥 pic.twitter.com/gCNF4IDb8B
- 07:54 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES confirmadas!☑️⚽👊🏻👹¡El XI del América de Cali!👊🏻👹
- 07:41 p. m.💪🏻🦁¡Los 'leones' y su arribo al estadio! 💪🏻🦁
¡Hola 🦁👋🏻 Pascual Guerrero 🏟️!#VamosSantaFe pic.twitter.com/YZPdt9iFGh— Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 10, 2026
- 07:40 p. m.👊🏻👹¡Así fue la llegada de los 'diablos rojos' al Pascual!👊🏻👹
Los Diablos Rojos ya están en casa.👹🏟️ pic.twitter.com/Czu3mkuEOq— América de Cali (@AmericadeCali) May 10, 2026
- 06:54 p. m.☑️🏟️¡El vestuario del 'león'!☑️🏟️
¡El camerino del León 🦁 para enfrentar a América esta noche 🏟️!#VamosSantaFe pic.twitter.com/2uNMGFh61E— Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 9, 2026
- 06:49 p. m.👊🏻🦁¡Los citados de Santa Fe para el juego de HOY! 👊🏻🦁
Estos son nuestros convocados 🦁 para hoy enfrentar a América por los cuartos de final- ida de la @LigaBetPlayD ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/ohXbPQd04u— Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 9, 2026
- 06:49 p. m.💪🏻🔴👹¡Los convocados del América para el juego de HOY!💪🏻🔴👹
Nuestros 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 para una nueva noche Escarlata en casa. 🔥❤️— América de Cali (@AmericadeCali) May 9, 2026
🆚 Santa Fe
📅 9 de mayo
⏰ 8:20 p.m. pic.twitter.com/8eZT1Cjerx
- 06:42 p. m.🤔⏱️¿A qué hora es el partido! 🤔⏱️
A las 8:20 de la noche, de HOY sábado 9 de mayo, rodará el balón en el estadio Pascual Guerrero.
- 06:41 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre América de Cali y Santa Fe, válido por la ida de los cuartos de final de la Lig BetPlay I-2026.
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