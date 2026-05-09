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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴América de Cali vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴América de Cali vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

Este sábado, el estadio Pascual Guerrero acogerá la ida por los cuartos de final entre América de Cali y Santa Fe. ¡SIGA EN VIVO AQUÍ el partido de la BetPlay I-2026!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de may, 2026
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América de Cali y Santa Fe rivalizan en el Pascual Guerrero por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
América de Cali y Santa Fe rivalizan en el Pascual Guerrero por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: X de @AmericadeCali y @SantaFe
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  • 07:54 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES confirmadas!☑️⚽
    👊🏻👹¡El XI del América de Cali!👊🏻👹

    • Publicidad

  • 07:41 p. m.
    💪🏻🦁¡Los 'leones' y su arribo al estadio! 💪🏻🦁

  • 07:40 p. m.
    👊🏻👹¡Así fue la llegada de los 'diablos rojos' al Pascual!👊🏻👹

  • 06:54 p. m.
    ☑️🏟️¡El vestuario del 'león'!☑️🏟️

  • 06:49 p. m.
    👊🏻🦁¡Los citados de Santa Fe para el juego de HOY! 👊🏻🦁

  • 06:49 p. m.
    💪🏻🔴👹¡Los convocados del América para el juego de HOY!💪🏻🔴👹

  • 06:42 p. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido! 🤔⏱️

    A las 8:20 de la noche, de HOY sábado 9 de mayo, rodará el balón en el estadio Pascual Guerrero.

  • 06:41 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre América de Cali y Santa Fe, válido por la ida de los cuartos de final de la Lig BetPlay I-2026.

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