América reclamó penalti: polémica por supuesta falta de jugador del Cali

Este domingo 27 de abril, América de Cali y Deportivo Cali se vieron las caras en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2025 . Allí, ninguno se guardó nada y lo dieron todo desde el arranque del compromiso; por eso, la pierna fuerte no faltó y mucho menos las polémicas. Y es que, como en todo clásico, hay decisiones arbitrales que no son fáciles de tomar, dividiendo opiniones y generando molestia en alguno de los equipos que están en el terreno de juego.

Prueba de ello fue lo ocurrido al minuto tres, cuando recién se acomodaban los conjuntos en la cancha. Joel Sebastián Romero se hizo con el esférico por la banda izquierda, controló, levantó la cabeza, se perfiló y envió un centro al corazón del área 'azucarera', buscando a Rodrigo Holgado. En ese momento, el delantero quiso anticiparse a su marca, pero fue referenciado por el defensa central, Juan Sebastián Quintero, quien despejó el balón y cortó el avance del club local.

De inmediato, Holgado cayó al suelo y todos en América de Cali reclamaron penalti, mientras que el jugador de Deportivo Cali afirmaba que no lo había tocado y no era nada. El árbitro, Carlos Betancur, pensó lo mismo y no sancionó nada; de hecho, ni siquiera fue llamado por el VAR, ni tuvo que revisar la acción. De esa manera, el desarrollo del partido continuó sin mayores inconvenientes y, desde ese momento, se dedicaron a jugar fútbol, evitando simulaciones y similares.

Jugadores de Deportivo Cali, en el estadio Pascual Guerrero, para el partido contra América Twitter de Deportivo Cali

Polémica en América de Cali vs. Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2025

¿Había falta? ¡Ojo a la jugada al inicio del Clásico de Valle!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/pJ4ARkItmA — Win Sports (@WinSportsTV) April 27, 2025