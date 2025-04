Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, tras Santa Fe 0-0 Boyacá Chicó

La Liga BetPlay I-2025 no se detiene. El pasado sábado 26 de abril, se abrió el telón de la fecha 16, con la victoria 2-1 de Envigado sobre Unión Magdalena y continuó con el empate 0-0 entre Alianza Valledupar y Águilas Doradas. Después el turno fue para Deportes Tolima y La Equidad, donde el 'pijao' se impuso 2-1. Por último, Deportivo Pereira dio la sorpresa y venció 1-0 a Junior de Barranquilla , que empezaba esta jornada siendo líder de la tabla de posiciones, en lo más alto.

Pero la acción no se detuvo y este domingo 27 de abril la pelota siguió rodando. A primera hora, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe recibió a Boyacá Chicó y no pasó del 0-0. Pálida igualdad y las críticas contra el entrenador, Jorge Bava, no paran por parte de los miles de aficionados que acompañaron al 'león' en su casa.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025: fecha 16



Posición Club PJ DG Pts 1 Junior 16 9 30 2 Atlético Nacional 15 14 28 3 Medellín 14 11 27 4 Millonarios 15 8 27 5 América 15 10 26 6 Tolima 15 7 26 7 Santa Fe 16 6 24 8 Deportivo Cali 15 4 23 9 Pasto 15 3 23 10 Once Caldas 15 0 23 11 Bucaramanga 15 1 20 12 Deportivo Pereira 15 -1 20 13 Alianza 16 -6 20 14 Envigado 15 -7 18 15 Fortaleza 15 -11 16 16 Llaneros 15 -6 14 17 Boyacá Chicó 17 -17 14 18 Águilas Doradas 15 -5 11 19 La Equidad 16 -10 10 20 Unión Magdalena 16 -10 8

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2025



Envigado 2-1 Unión Magdalena

Alianza Valledupar 0-0 Águilas Doradas

Deportes Tolima 2-1 La Equidad

Deportivo Pereira 1-0 Junior de Barranquilla

Independiente Santa Fe 0-0 Boyacá Chicó

Hugo Rodallega, delantero colombiano de Independiente Santa Fe, contra Boyacá Chicó

Programación de los partidos de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2025

Fortaleza vs. Independiente Medellín

Día: domingo 27 de abril.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

América de Cali vs. Deportivo Cali

Día: domingo 27 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Día: domingo 27 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Américo José Montanini.