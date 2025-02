América se quedó con las ganas de su tercer triunfo consecutivo: empate 1-1 contra Pasto

América de Cali no pudo mantener el puntaje perfecto en la Liga BetPlay I-2025. Después de haber vencido 4-3 a Llaneros y 4-0 a Atlético Bucaramanga, en las dos primeras jornadas, este sábado 8 de febrero, empató 1-1 con Deportivo Pasto, en la fecha 3. De esa manera, el 'escarlata' llegó a siete puntos, mientras que los 'volcánicos' sumaron su primera unidad.

Como sucedió en juegos anteriores, el estadio Pascual Guerrero no contó con la presencia de hinchas, ya que la sanción impuesta, por los hechos ocurridos en la final de la Copa BetPlay 2024, sigue vigente. De esa manera, no hubo fiesta, ni banderas, ni camisetas, nada. Sin embargo, eso no fue impedimento para que los 'diablos rojos' salieran con toda.

Fue así como, al minuto cinco, se abrió el marcador a favor del local. Duván Vergara se hizo cargo de un tiro libre y, con su potencia y clase, remató de tres dedos, el balón fue por afuera de la barrera con destino de arco, se estrelló en el palo y el rebote pegó en la espalda del arquero Diego Martínez. De esa manera, se inflaron las redes y llegó el 1-0 parcial.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...