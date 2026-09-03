🔴 América vs Alianza, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2026

Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial ya está listo para este compromiso ante @AmericadeCali ⚽️@Electrolit #TierraDeReyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/Uj7mGXTJHd— Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) September 3, 2026
- 03:10 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🔴 Alineación titular confirmada de Alianza FC
- 03:09 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🔴 Alineación titular confirmada de América de Cali
🇦🇹 𝐋𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨. ❤️🔥— América de Cali (@AmericadeCali) September 3, 2026
Estos son nuestros titulares para enfrentar a Alianza. 🏟️ pic.twitter.com/Zz35JyBzwa
- 02:38 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 28 de febrero de 2026, los 'diablos rojos' ganaron 0-3, en condición de visitante, con goles de Rafael Carrascal, Daniel Valencia y Yeison Guzmán.
- 02:37 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🔴 ¿Cómo va 'el vallenato' en la tabla de posiciones?
Alianza aparece en la posición 18, sumando dos unidades, tras dos empates, cuatro derrotas y ni una sola victoria.
- 02:36 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🔴 ¿Cómo van 'los diablos rojos' en la tabla de posiciones?
El equipo de David González marcha primero, con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cero derrotas.
- 02:35 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
- 02:34 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 02:34 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA✍️ Últimos partidos del 'los vallenatos'
- Alianza 1-5 Nacional
- Cúcuta 1-0 Alianza
- Alianza 0-0 Pereira
- Alianza 2-3 Bucaramanga
- Alianza 1-2 Tolima
- 02:32 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA✍️ Últimos partidos del 'escarlata'
- Jaguares 2-2 América
- América 4-2 Junior
- Santa Fe 0-0 América
- América 1-0 Nacional
- Once Caldas 0-1 América
- 02:31 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, se abren para este duelo.
- 02:30 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 4:00 p.m.
- 02:30 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.
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