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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 América vs Alianza, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 América vs Alianza, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2026

El fútbol regresa al estadio Pascual Guerrero, con ciertas recomendaciones, tras los daños que sufrió por el terremoto, con un América que quiere seguir invicto.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de sept, 2026
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América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali
REFRESCAR
  • 03:10 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🔴 Alineación titular confirmada de Alianza FC

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  • 03:09 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🔴 Alineación titular confirmada de América de Cali

  • 02:38 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 28 de febrero de 2026, los 'diablos rojos' ganaron 0-3, en condición de visitante, con goles de Rafael Carrascal, Daniel Valencia y Yeison Guzmán.

  • 02:37 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🔴 ¿Cómo va 'el vallenato' en la tabla de posiciones?

    Alianza aparece en la posición 18, sumando dos unidades, tras dos empates, cuatro derrotas y ni una sola victoria.

  • 02:36 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🔴 ¿Cómo van 'los diablos rojos' en la tabla de posiciones?

    El equipo de David González marcha primero, con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cero derrotas.

  • 02:35 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 02:34 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).

  • 02:34 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    ✍️ Últimos partidos del 'los vallenatos'
    • Alianza 1-5 Nacional
    • Cúcuta 1-0 Alianza
    • Alianza 0-0 Pereira
    • Alianza 2-3 Bucaramanga
    • Alianza 1-2 Tolima
  • 02:32 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    ✍️ Últimos partidos del 'escarlata'
    • Jaguares 2-2 América
    • América 4-2 Junior
    • Santa Fe 0-0 América
    • América 1-0 Nacional
    • Once Caldas 0-1 América
  • 02:31 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, se abren para este duelo.

  • 02:30 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 4:00 p.m.

  • 02:30 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. ALIANZA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.

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