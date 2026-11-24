- Bucaramanga 2-2 América
- Cali 0-0 Millonarios
- 04:08 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI🔴 Resultados de la fecha 1 del grupo B
- 04:08 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI🔴 ¿Cómo va la tabla de posiciones del grupo B?
1. América - 1 pts. (0)
2. Bucaramanga - 1 pts. (0)
3. Cali - 1 pts. (0)
4. Millonarios - 1 pts. (0)
- 04:08 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 7 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, empataron 0-0, bajo un torrencial aguacero, el cual incluso obligó a aplazar el inicio del encuentro en su momento.
- 04:07 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 04:06 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 04:06 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI✍️ Últimos partidos del 'azucarero'
- Cali 0-0 Millonarios
- Cali 2-2 Tolima
- América 0-0 Cali
- Cali 2-0 Boyacá Chicó
- Fortaleza 1-1 Cali
- 04:05 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI✍️ Últimos partidos del 'escarlata'
- Bucaramanga 2-2 América
- América 1-1 Internacional de Bogotá
- Pereira 0-2 América
- Internacional de Bogotá 1-2 América
- América 0-0 Cali
- 04:03 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, abre sus puertas para este compromiso.
- 04:03 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).
- 04:02 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS CALI👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.
Publicidad