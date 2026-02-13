🔴 América vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minunto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

¡Se salvó América! Omar Fernández Frasica sorprendió en el área, remató a ras de piso y, por poco, infla las redes.
- 08:23 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 20'
- 08:14 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 15'
Por poco, Omar Bertel marca en contra, luego de una incursión ofensiva del 'león'.
- 08:12 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 10'
Remate de media distancia de Ewil Murillo, que se animó, pero se fue desviado, lejos del arco que custodia, Jean Fernandes.
- 08:04 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 5'
Dominio y control total del local, que maneja el balón a placer, mientras que la visita aguanta en campo propio.
- 08:01 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE🔴 ¡Empezó el partido!
Sonó el silbato y rodó el esférico en este partidazo de la Liga BetPlay I-2026.
- 08:00 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🔴 Todo listo para que ruede el balón
Los equipos ya están en la cancha, pasaron los actos protocolarios, se hizo el sorteo y se viene la acción.
- 08:00 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🔴 Espectacular marco en el Pascual
Miles de hinchas del 'escarlata' colmaron las gradas y prendieron la fiesta con mucho color y música.
- 07:53 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🔴 Alineación titular confirmada de América de Cali
🔥 ¡Nuestro XI para enfrentar esta noche a Independiente Santa Fe! 👹 pic.twitter.com/BM68zQEFZF— América de Cali (@AmericadeCali) February 14, 2026
- 07:21 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 2 de agosto de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 'león' ganó 2-1.
- 07:19 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🔴 Alineación titular confirmada de Independiente Santa Fe
Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a América por la fecha 6 de la @LigaBetPlayD ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/mZXBbQGJXq— Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 13, 2026
- 07:18 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 07:17 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.
- 07:17 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE✍️ Últimos partidos del 'cardenal' por Liga
- Fortaleza 1-1 Santa Fe
- Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe
- Santa Fe 2-2 Pereira
- Once Caldas 1-1 Santa Fe
- Santa Fe 1-1 Águilas Doradas
- 07:16 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE✍️ Últimos partidos del 'escarlata' por Liga
- Nacional 2-1 América
- América 1-1 Once Caldas
- Boyacá Chicó 0-1 América
- América 3-0 Internacional de Bogotá
- 07:15 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🏆 Así va Santa Fe en la tabla de posiciones
Producto de un triunfo y cuatro igualdades, el 'león' está de 12, sumando siete unidades y +1 en la diferencia.
- 07:14 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🏆 Así va América en la tabla de posiciones
Con dos victorias, un empate y una derrota, los dirigidos por David González marchan décimos, con siete puntos y una diferencia de gol de +3.
- 07:13 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🧐 ¿Cómo viene el 'león'?
El sábado 7 de febrero, el 'cardenal' empató 1-1 con Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo.
- 07:12 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE👀 ¿Cómo llega el 'escarlata'?
La última vez que los 'diablos rojos' tuvieron acción fue el pasado 4 de febrero, cuando cayeron 2-1 contra Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot.
- 07:11 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, se abren para este duelo.
- 07:11 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:00 p.m.
- 07:10 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay I-2026.
