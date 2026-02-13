Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 América vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minunto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 América vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minunto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

En el estadio Pascual Guerrero y en medio del cumpleaños 99 de América de Cali, 'escarlatas' y 'cardenales', que viven realidades similares, juegan por la fecha 6.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de feb, 2026
Yeison Guzmán, mediocampista de América de Cali, y Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe
Archivo de Colprensa
REFRESCAR
  • 08:23 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 20'

    ¡Se salvó América! Omar Fernández Frasica sorprendió en el área, remató a ras de piso y, por poco, infla las redes.

  • 08:14 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 15'

    Por poco, Omar Bertel marca en contra, luego de una incursión ofensiva del 'león'.

  • 08:12 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 10'

    Remate de media distancia de Ewil Murillo, que se animó, pero se fue desviado, lejos del arco que custodia, Jean Fernandes.

  • 08:04 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 5'

    Dominio y control total del local, que maneja el balón a placer, mientras que la visita aguanta en campo propio.

  • 08:01 p. m. - AMÉRICA 0-0 SANTA FE
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Sonó el silbato y rodó el esférico en este partidazo de la Liga BetPlay I-2026.

  • 08:00 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🔴 Todo listo para que ruede el balón

    Los equipos ya están en la cancha, pasaron los actos protocolarios, se hizo el sorteo y se viene la acción.

  • 08:00 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🔴 Espectacular marco en el Pascual

    Miles de hinchas del 'escarlata' colmaron las gradas y prendieron la fiesta con mucho color y música.

  • 07:53 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🔴 Alineación titular confirmada de América de Cali

  • 07:21 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 2 de agosto de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 'león' ganó 2-1.

  • 07:19 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🔴 Alineación titular confirmada de Independiente Santa Fe

  • 07:18 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 07:17 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 07:17 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos del 'cardenal' por Liga
    • Fortaleza 1-1 Santa Fe
    • Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe
    • Santa Fe 2-2 Pereira
    • Once Caldas 1-1 Santa Fe
    • Santa Fe 1-1 Águilas Doradas
  • 07:16 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos del 'escarlata' por Liga
    • Nacional 2-1 América
    • América 1-1 Once Caldas
    • Boyacá Chicó 0-1 América
    • América 3-0 Internacional de Bogotá
  • 07:15 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🏆 Así va Santa Fe en la tabla de posiciones

    Producto de un triunfo y cuatro igualdades, el 'león' está de 12, sumando siete unidades y +1 en la diferencia.

  • 07:14 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🏆 Así va América en la tabla de posiciones

    Con dos victorias, un empate y una derrota, los dirigidos por David González marchan décimos, con siete puntos y una diferencia de gol de +3.

  • 07:13 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🧐 ¿Cómo viene el 'león'?

    El sábado 7 de febrero, el 'cardenal' empató 1-1 con Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo.

  • 07:12 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    👀 ¿Cómo llega el 'escarlata'?

    La última vez que los 'diablos rojos' tuvieron acción fue el pasado 4 de febrero, cuando cayeron 2-1 contra Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot.

  • 07:11 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, se abren para este duelo.

  • 07:11 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:00 p.m.

  • 07:10 p. m. - PREVIA DE AMÉRICA VS. SANTA FE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay I-2026.

