Analista arbitral dice que fue falta de Leonardo Castro sobre Edwin Herrera en Millonarios vs Junior

Más allá del triunfo 3-2 de Millonarios sobre Junior de Barranquilla, hubo una acción en particular que causó revuelo. Todo ocurrió al minuto 39, cuando Leonardo Castro infló las redes, para el 1-0 parcial. En ese momento, los jugadores del 'tiburón' reclamaron una infracción previa de 'Leo' sobre Edwin Herrera, pero que el árbitro no sancionó. Por eso, pedían revisión del VAR.

Sin embargo, dicha falta se presentó mucho antes. Luego del pisotón y al no pitarse nada, la jugada continuó, terminando en un tiro de esquina. Se reanudó todo, cobraron en corto, Daniel Ruiz envió un centro preciso y apareció Castro para anotar. Así las cosas, al ser un jugada diferente a la inicial de la supuesta falta, no se podía mirar el VAR. Así lo explicaron en redes sociales.

"¡PÉSIMO MANEJO! En Millonarios vs. Junior, previo al primer gol azul, hubo una falta que Jorge Duarte NO dio de Leonardo Castro a Edwin Herrera, dejó seguir y Santiago Mele sacó el balón al tiro de esquina, al cobrar y ser gol es otra jugada. El VAR no puede revisar faltas que no terminen en gol directamente", afirmó José Borda, analista arbitral, en su cuenta oficial de 'X'.

Pero no fue lo único. Junto a ello, amplió su concepto sobre la elección de la terna arbitral. "NO ERA EL ÁRBITRO. Jorge Duarte no era el árbitro para el juego Millonarios vs. Junior, falló en el control y manejo del juego y en la valoración de las faltas. Dio bien el penalti de Emerson Rivaldo Rodríguez a Gabriel Fuentes y el VAR lo llamó a reversar la roja a Carlos Bacca, no agredió a Andrés Llinas", sentenció.

Continuando por esa misma línea, pero enfatizando en otro hecho, publicaron en la cuenta especializada en arbitraje: 'El VAR Central'. En su cuenta, hicieron referencia a queJunior de Barranquilla desconoció las normas. Razón por la que se animaron a hacer una propuesta para que la tengan en cuenta los diferentes clubes del fútbol colombiano, de cara al futuro.

"Lo que hizo Junior reafirma mi teoría: tarde o temprano los clubes tendrán que sumar un analista arbitral al cuerpo técnico, alguien que los asesore sobre cuándo se justifica hacer un reclamo. ¿Hubo falta? Si, pero cuando el balón salió al corner inició una nueva jugada", puntualizó en su trino.

