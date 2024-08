Analista arbitrales internacionales y el penalti polémico de Águilas vs. Patriotas

Aún se siguen sintiendo ecos por el error, aceptado en comunicación oficial de la FCF, que cometió el equipo arbitral en el partido del martes pasado en el que Águilas Doradas venció 3-2 a Patriotas, gracias a un gol de Jeison Quiñones, quien hizo efectivo un penalti en el que no hubo falta de Cristian Martínez Borja sobre Guillermo Celis, en compromiso jugado en el estadio Arturo Cumplido Sierra, de Sincelejo.

Así, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hace pocos minutos abordaron una nueva controversia en el fútbol profesional colombiana y consultaron conceptos a nivel internacional de analistas, que le dieron un vistazo a lo sucedido en la fecha 3 del campeonato.

"En este caso discrepo con el VAR por el exceso de tiempo y del uso de cámaras, seguramente para estar más seguros, para la toma de la decisión. Cuando hay tanto análisis es que vienen las polémicas, cuando es una jugada clara se debe definir en segundos. Es una jugada rápida, en la que hay un cruce inevitable", comentó Gustavo Méndez, exarbitro uruguayo.

Sin embargo, el que fue más allá y se refirió con respecto a la polémica fue el español Edardo Iturralde, quien indicó que "para mí esa jugada no es para una intervención de VAR. Exagera (el jugador de Águilas) mucho, en la repetición la pierna ni se le menea, es un contacto normal del fútbol. El contacto existe, pero es una jugada del árbitro y no para una excesiva intervención del VAR. Es de interpretación. Además no puede ser amarilla, porque no es una acción temeraria".

"Yo defino los penaltis que son con una calificación de 8,9 0 10. Ese penalti no es de esas calificaciones. Es un penalti de 5 y medio o de 6. Además creo que es penalti del árbitro central, nunca es del VAR", complementó Iturralde, en su declaración a 'Blog Deportivo'.

¿Qué dijo César Guzmán, dueño de Patriotas?

"No creemos ya en la honorabilidad del fútbol, del juzgamiento en el fútbol colombiano. Desde algún lugar, escúcheme bien, que no es en una cancha de fútbol se están decidiendo los resultados de los partidos del fútbol colombiano y en particular el descenso. Eso es absolutamente triste, que caigamos tan bajo, que hagamos un eco a todo este tema dañino del tema de las apuestas", le dijo César Guzmán, bueno de Patriotas, a Gol Caraco.

El juez central del partido fue Jairo Mayorga, a quien los especialistas de nuestro país calificaron como inexperto para un partido que tenía que ver con el descenso.