Jorge 'Polilla' Da Silva: "Hay que trabajar con la misma humildad, no ponernos un techo"

América de Cali llegó a 32 puntos y selló su clasificación a la fase final de la Liga Betplay II-2024. Tras el compromiso en el Pascual Guerrero, el DT del 'escarlata', Jorge 'Polilla' Da Silva , dio sus impresiones de lo que fue la presentación de sus dirigidosfrente al Medellín, al que vencieron 1-0.

"Estamos muy contentos porque con los 29 puntos estábamos prácticamente adentro, y bueno, había que asegurarlo, no solamente eso, sino que nosotros estamos peleando por una clasificación para poder pelear la chance de meternos la copa en el año que viene. Como dije antes del partido tenemos una confianza grande en este plantel, los muchachos están trabajando a la par. Ante un rival de jerarquía, duro, fue un partido parejo y disputado y pudimos sumar una nueva victoria, que el equipo sigue en la racha ganadora y ahora prepararnos para el parrido más grande la ciudad y tratar de seguir en la Copa. Felices porque los muchachos, que no venían jugando, aprovecharon su oportunidad", sostuvo de entrada.

'Polilla' Da Silva se refirió a los aspectos que deben mejorar para los próximos compromisos: "Hay cosas que no me dejaron conformes, pero tengo que evaluar el total del partido, en el primer tiempo tuvimos más chispa, movilidad, pero sin generar el peligro real, nos faltaba claridad. El equipo trabajó bien, no generamos tanto, pero el partido lo tuvimos controlado, tenemos que mejorar en ese aspecto".

América y Medellín en acción de juego en el Pascual Guerrero, por la fecha 14 de la Liga Betplay II-2024. @AméricadeCali

Otras declaraciones de Jorge 'Polilla' Da Silva:

- Las opciones que tienen en el mediocampo

"Hoy (lunes) al poner un mediocampo más de juego que de recuperación, teníamos que tratar de aprovechar esa virtud y hacernos dueños del partido en la mitad de la cancha, en el primer tiempo lo manejamos muy bien, filtramos pelotas entre líneas, nos faltó en el último cuarto cambiar el ritmo, pero todos los partidos son diferentes. Es la posibilidad que te da cuando tienes un plantel ricos en jugadores de calidad y tener la posibilidad de acuerdo al partido y de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es necesario. Tenemos estas opciones y con la seguidilla de partidos a los que tenemos que recurrir responden de la mejor manera".

- Primer objetivo logrado, pero con los pies en la tierra...

"El objetivo primario que nos propusimos ya lo hemos alcanzado, faltando un montón. Eso nos da cierta tranquilidad. Ahora a seguir de esta manera, pero es algo que hablamos todos los días y es que debemos mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando con la misma humildad, no ponernos un techo. Este grupo está para pelear por cosas mucho más importantes" .

Qué la han cambiado al América...

"Cuando llegamos sabíamos que llegábamos en un momento complicado en todos los aspectos. Lo más importante era tratar de levantar a un plantel que anímicamente estaba muy golpeado. En la medida en que nos fuimos conociendo y evaluando jugador por jugador, vimos que había un plantel muy rico, con calidad. Nuestro trabajo iba a ser más sencillo porque teníamos material y no debíamos traer tanta gente nueva, pero sí devolverle la confianza a un grupo golpeado. Por suerte encontramos unos muchachos extraordinarios en todos los aspectos. Hay muy buena calidad futbolística, es un grupo extraordinario para trabajar y convivir. Nosotros, creyendo en ellos, les devolvimos la confianza".