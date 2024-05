¡Arde Millonarios!: comenzaron dimes y diretes y ayudante de Alberto Gamero salió a hablar

Mucho se habla de Millonarios por estos días, ya que bajo la orientación de Alberto Gamero y su cuerpo técnico no se logró avanzar de ronda en la Copa Libertadores de América 2024 y tampoco se pudo llegar a la final de la Liga I Betplay en el primer semestre del año. Es tan malo el rendimiento, que en el par de campeonatos mencionados anteriormente los 'embajadores' ocupan la última posición en la tabla. De hecho, este martes Gamero y sus pupilos tendrán que visitar a Flamengo, en el cierre de la participación en el torneo organizado por la Conmebol.

En ese orden de ideas, en las redes sociales se tejió un rumor y una versión en la que se aseguró que un antiguo miembro del cuerpo técnico de los azules decidió marcharse por estar en desacuerdo con Alberto Gamero, en temas económicos relacionados con supuestas bonificaciones por el debut de jugadores de la cantera en el equipo profesional.

Así el profesor Julio Charales, quien fue preparador físico II del club durante un buen tiempo, dejó en las mismas redes un video publicado por el periodista Juan Piza en el que salió a aclarar cualquier versión.

"Es crucial aclarar que mi partida de Millonarios no estuvo relacionada con discrepancias salariales, como se ha sugerido. No sé cuál era el contrato del profesor Gamero y no me incumbe. No es ético ni responsable hablar sobre cómo trabaja Millonarios, porque hace un año que no estoy allí. Estos rumores perjudican no solo mi imagen, sino también a mi familia y a mis colegas. Siempre me he entregado al 100% en cada club en el que he trabajado, incluyendo Millonarios, y siempre he procurado dejar puertas abiertas para el futuro. El fútbol da muchas vueltas y uno nunca sabe si volverá a Millonarios o a otro club", explicó Charales en primera instancia.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Foto: AFP.

El PF siguió con sus explicaciones y agregó que "les pido respeto hacia mi persona, mi profesión y mi nombre en el fútbol colombiano. Agradezco su atención y les insto a no difundir información sin fundamentos. No conozco al señor que está hablando en el audio ni al señor Bellini ni a sus socios. Por favor, respeten mi profesión y mi nombre, que aunque pequeño, lo tengo gracias a mi esfuerzo".

A la par, Julio Charales también complementó y reveló que su decisión de marcharse de Millonarios se presentó porque le llegó una oferta de parte de José Cadena, del Cúcuta Deportivo, y que aceptó porque quería ser preparador físico principal para buscar un mayor crecimiento personal.