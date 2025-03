"'Piripi' Osma era una posibilidad para ser mi asistente en Pereira": Luis Fernando Suárez

Este viernes 28 de marzo se dio a conocer la muerte de Armando 'Piripi' Osma, exfutbolista colombiano que brilló como delantero entre 1981 y 1997, vistiendo varias camisetas del fútbol colombiano.

'Piripi' como era más conocido, fue asistente técnico de Luis Fernando Suarez en varias oportunidades, incluso, en el Mundial de Alemania 2006, dirigiendo a la Selección de Ecuador, donde lograron llegar hasta octavos de final del torneo.

Suarez, ahora técnico del Deportivo Pereira, se refirió en 'Blog Deportivo' de Blu Radio, a la partida del extécnico, que dejó este mundo a causa de un paro cardíaco mientras dirigía un entrenamiento de La Unión, de la segunda división de Ecuador.

"Se me va alguien que me hizo crecer mucho como entrenador, cuando los dos pasábamos por el momento más crucial y difícil, siento que se me fue alguien muy importante, se me fue más no solo un amigo, sino alguien que quería que yo creciera, me siento muy mal", dijo el técnico mundialista.

Además, aseguró que aún mantenía contacto cercano con él. a pesar de que Armando se encontrara en Ecuador y Luis Fernando en Colombia.

"Hablé con él hace como diez días, había la posibilidad de que el fuera mi asistente técnico en el Pereira, cuando se fue Jhon Bodmer. Con Armando se me juntaron un montón de cosas, estoy recordando más las tristes que las alegres, y no debe ser así, porque nosotros juntamos fuerzas para conseguir lo que conseguimos, hoy se me va un amigo que me hizo crecer mucho y me hace sentir muy triste", expresó.

Luis Fernando Suarez, director técnico colombiano. Foto: AFP

"Él era santandereano, y como los caracteriza, un empuje, muy trabajador, decir las cosas de frente. Muchas veces tuvimos desencuentros, algo normal. Él era un tipo incansable, siempre innovaba en el día a día, yo lo que sentía de Armando era su sinceridad. Nos conocimos en Cali, el me presentó un informe de lo que el veía de los equipos que iba a enfrentar, cuando salí de ahí, seis meses él me llamo diciéndome que si necesitaba un asistente técnico él estaba ahí para ayudarme", dijo con voz entrecortada el nacido en Medellín.

Por último, recordó importantes momentos de como iniciaron a trabajar juntos en el banquillo técnico y lo difícil que fue llegar al éxito de dirigir a una selección en una Copa del Mundo "Cuando me llamaron del Tolima me lo traje para dirigir juntos, y así luego salimos con una mano adelante y otra atrás, vivimos en un apartamento los dos, al año dirigimos a Ecuador, al otro año dirigimos un mundial, sino hubiera vivido así de esa manera no creo que lo hubiera conocido a él", concluyó.