Arturo Reyes le dio vía libre, en el Junior, a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado

Con la ventana de fichajes abierto todavía, en el Junior de Barranquillano descartan alguna incorporación ‘bomba’ con la que puedan ‘romper’ el mercado. Y justamente, referente a este tema, Arturo Reyestomó la palabra y dio contundente declaración, en la que dejó abierta la puerta a dos importantes figuras de la Selección Colombia en el último tiempo.

Se trata deJames Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, jugadores que actualmente se encuentran sin equipo y, a la espera de que algún club les dé la oportunidad, su futuro todavía es una incógnita total.

No obstante, frente a esta incertidumbre, el estratega del cuadro ‘tiburón’ no se lo pensó dos veces para darle el visto bueno a la llegada de los dos cracks, al conjunto ‘currambero’. Esto, teniendo en cuenta que la operación tendría muchas complicaciones de por medio, principalmente económicas.

"¿James y Cuadrado? ¡Claro que me gustaría! ¿A qué entrenador no le gustarían jugadores de ese nivel? Pero tenemos que colocarnos en el marco del fútbol colombiano, son jugadores con salarios muy elevados para el fútbol colombiano", fueron las palabras de Arturo Reyes en charla con ‘Habla Deportes’.

Publicidad

Sin embargo, y como punto importante a aclarar, es necesario destacar que en el caso de Juan Fernando Quintero fue igual, pues las aspiraciones salariales del antioqueño eran muy altas. De todas maneras, desde la directiva hicieron el esfuerzo y lograron llegar a una destacada cifra para tener a ‘Juanfer’ vestido de ‘rojiblanco’.

La pregunta ahora es si, tanto James como Cuadrado tienen la intención de llegar al equipo barranquillero, y el Junior puede hacer un esfuerzo económico a tal escala, que le permita tener a los dos referentes de la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto: AFP FABRICE COFFRINI

Publicidad

¿Ve a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado vestidos de ‘tiburones’?

Tomando el ejemplo de David Ospina, Arturo Reyes analizó la situación de los dos ‘cracks’ que ‘sueñan’ traer al Junior; eso sí, enfatizando en las prioridades de mercado que cada uno de los jugadores puede tener.

"No es lo mismo lo que piensa en el entorno de cada jugador, me imagino que David Ospina viene no porque le falten ofertas en otros mercados, así como me imagino que James y Juan piensan que pueden estar en el fútbol europeo y en poco tiempo van a encontrar un club que les permita eso", afirmó Reyes.

Sumado a eso, ya cerrando dicho tema, el estratega ‘tiburón’ se refirió a la ventana de transferencias en el equipo ‘currambero’ y las prioridades para este segundo semestre del año: "El libro de fichajes de Junior no está cerrado nunca, ustedes conocen cómo es esto. Esperamos la posibilidad de jugadores que se puedan inscribir”.