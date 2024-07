Arturo Reyes y la derrota de Junior: “Estos resultados hacen que se tomen decisiones”

Junior no comenzó de buena manera la Liga BetPlay 2024-II perdiendo 1-0 a manos del actual campeón, el Atlético Bucaramanga, por lo que como siempre eso genera ‘ruido’ en las huestes del elenco de Barranquilla. Sobre lo sucedido este jueves el técnico Arturo Reyes habló en rueda de prensa.

De hecho, el estratega del cuadro ‘tiburón’ destacó que su equipo siempre tuvo opciones, aunque influyó la expulsión de Fabry Castro, ya que el elenco rival cambió su manera de jugar.

“Once contra once Junior en el primer tiempo fue un equipo que vino a buscar el juego, que intentó de varias maneras. Once contra diez tuvimos oportunidades en el primer tiempo, alguna hubiera cambiado la historia del juego. Ellos luego hicieron un buen trabajo y no encontramos la forma de penetrarlos, pero uno como entrenador debe quedarse con la sensación que el equipo lo está intentando”, dijo de entrada Arturo Reyes.

Eso sí, aunque por momentos se mostró tranquilo con lo visto por su equipo, el técnico del Junior se mostró preocupado cuando le preguntaron si llegaría otro refuerzo de nombre para dar más peso en el equipo.

“En Junior hay que esperar, a veces estos resultados hacen que se tomen unas decisiones y hay que esperar, un buen jugador nunca cae mal en un equipo como Junior. Vamos a ver que transcurran las horas y pensar en el partido del domingo, es importante estar enfocados, firmes y unidos”, agregó.

Arturo Reyes, entrenador del Junior de Barranquilla. Foto: AFP.

Acá más declaraciones de Arturo Reyes, técnico de Junior:

*La escasez de gol

“Es un grupo que para mí tiene una gran elaboración, que tiene mucha paciencia para buscar al mejor posicionado y que quede de cara al gol. Lo vamos a seguir trabajando, no hemos cambiado, simplemente puede que el último partido del anterior semestre y ahora el de hoy tuvimos varias y nos quiso entrar. Para que ese balón entre hay que estar tranquilos, unidos, equilibrados, y este grupo sabe de eso”.

*El golazo de Bucaramanga que sorprendió

“El gol de ellos no tenía por donde entrar el balón y la verdad en el segundo tiempo nos pudimos quedar mucho tiempo jugando y no podíamos encontrar los espacios. Ellos hicieron línea de 5, tres adelante y un jugador arriba y en una de esas que estábamos adelantados encontraron ese gol y hay que mantenerse enfocados”.

*Bucaramanga, duro en defensa

“Bucaramanga fue campeón siendo un equipo cohesionado y al que difícil le marcaban gol. Nosotros intentamos adelantar líneas, tener hombres en la ofensiva y al elaborar”.