Así entrena Falcao García: no descansa y se alista para el reto de Millonarios en Miami

Faltan pocos días para que Falcao García empiece su vinculación oficial con Millonarios, que se daría desde el 1 de julio cuando comienza su contrato con el cuadro capitalino. Sin embargo, en Miami, ‘El Tigre’ está preparándose físicamente para comenzar este nuevo reto con el equipo de sus amores.

En redes sociales, César Murillo o ‘Cesarfutboxing’ en Instagram, publicó un video en que se ve al delantero samario haciendo trabajo de gimnasio con el objetivo de “recuperar el desgaste de la temporada, corregir desbalances musculares, trabajar la fuerza y la capacidad aeróbica”, según contó el entrenador a través del posteo. En total, la sesión duró 56 minutos, con trabajo de movilidad en los tobillos, la cadera y los flexores.

Falcao García no es la única estrella que entrena César Murillo, pues el pereirano también ha trabajado con otras figuras como Juan Fernando Quintero, Paul Pogba o Paulo Dybala. Incluso, la relación con el samario viene de algunos años atrás. En entrevista con Gol Caracol, el propio César contó cómo se la ha llevado con ‘El Tigre’.

“Falcao cuando lo vi la primera vez yo solo pensé en que él es nuestro orgullo como atleta y persona, como se ve y transmite es lo mismo en persona: alguien humilde, tranquilo, educado, muy sencillo la verdad. Como profesional sabemos que Falcao tiene una edad grande para el fútbol y por cómo se mantiene, su porcentaje de grasa, como entrena, llegaba cumplido, es un profesional del deporte, del fútbol, por eso sigue jugando en la élite. Sigue vigente y mientras se mantenga y lo acompañe la salud va a seguir y tendremos a Falcao por más tiempo”, dijo, en exclusiva con este portal.

Aunque muchos aficionados están a la espera de cuándo llegará Falcao a Bogotá, el delantero se uniría al equipo en Buenos Aires, donde el conjunto bogotano jugará un juego de fogueo frente a River Plate, partido en el que podría realizar su debut con los ‘embajadores’. Este partido está pactado para el 9 de julio, a las 4:30 de la tarde, en el Más Monumental.

¿Quién es César Murillo?

"Desde los 14 años y 15 años me fui a Bogotá porque se me abrió la posibilidad de ir a jugar a Millonarios, entonces allá comenzó todo mi proceso deportivamente. Ya después comencé a hacer mi carrera en el fútbol, jugué profesional durante alrededor de 9 años en equipos como Millonarios, La Equidad, Expreso Rojo, algunos equipos de la Primera B, también en Bolivia, Ecuador y me retiré en Estados Unidos, en el 2015. Jugaba de lateral derecho o de volante de marca",dijo en Gol Caracol.