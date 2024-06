Se conocieron más detalles del partido en el que debutará Falcao García con Millonarios

Radamel Falcao García ya fue anunciado por Millonarios para ser su fichaje estrella para la Liga BetPlay II y desde ya, los aficionados de los 'embajadores' tienen varias preguntas sobre el ‘Tigre’. Una de ellas es cuándo podrá debutar el samario con la camiseta azul. Aunque el primer partido oficial que tendrán los dirigidos por Alberto Gamero será contra el Medellín, el delantero se enfrentaría a uno de sus exequipos.

Este sábado 22 de junio, River Plate anunció los partidos que tendrá en la pretemporada, a través de sus redes sociales, y allí resaltó Millonarios. Este encuentro entre ambos ‘millonarios’ se disputará el martes 9 de julio, en el estadio Más Monumental y se cree que este podría ser el primer partido de Falcao García con el cuadro capitalino.

Este debut tendría un tinte especial por el rival, pues justamente ‘El Tigre’ resaltó con su actuación con el conjunto de la ‘banda cruzada’ y esto lo impulsó para ir al fútbol de Europa. El samario es uno de los colombianos que ha tenido mejor periplo en River Plate, destacándose con sus goles.

"River es todo; me llevaron de niño, me convertí en hombre allá, me terminaron de formar, me dieron sus valores. Jugué cuatro años en Primera División, entonces poder ir con Millonarios, que es mi otro equipo, no sé cómo describirlo", fueron las palabras que dejó el delantero, en su primer partido siendo jugador de Millonarios, en ‘W Radio’.

Falcao García es nuevo jugador de Millonarios. Foto: AFP

Cabe recordar que, en principio, Falcao estará solamente seis meses con el conjunto colombiano, para no convertirse en residente fiscal del país. Sin embargo, en caso de cumplirse algunas cláusulas, el ‘Tigre’ podría ampliar su contrato.

¿Cómo le fue a Falcao García en River Plate?

En 2001, Falcao llegó a Argentina con solo 15 años y pasó por las Divisiones Inferiores. Debutó en la Primera el 6 de marzo de 2005, en una victoria 3-1 ante Instituto en el Monumental. En 2007, tras recuperarse de una lesión ligamentaria que lo mantuvo fuera de juego en 2006, Falcao pasó de ser una promesa a una realidad. Anotó un gol contra Boca en el famoso Superclásico.

Bajo la dirección de Diego Simeone, Falcao se convirtió en una figura clave para que River ganara el Torneo Clausura 2008 y se mantuvo como uno de los pocos jugadores que sostenieron su nivel en una época de pocas alegrías para el club. En julio de 2009, fue vendido al Porto por 5,5 millones de euros, de los cuales la mitad fue para Núñez y la otra mitad para Lanceros Fair Play de Colombia.