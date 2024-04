Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024: definidos el grupo A y B

Se vienen los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024. Este domingo 28 de abril, se bajó el telón del 'todos contra todos' y, de inmediato, se realizó el sorteo. En horas de la noche, exactamente a las 8:30 p.m., Dimayor dio a conocer la suerte de cada uno de los clubes clasificados. Razón por la que ya quedaron definidos tanto el grupo A como el grupo B.

Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, La Equidad, Deportivo Pereira, Millonarios, Once Caldas y Junior de Barranquilla están en la próxima instancia. Además, saben contra quiénes deberán batallar para lograr hacerse con un cupo a la final, en busca del título. Recordemos que el 'tiburón' es el vigente campeón, tras ganar la Liga II-2023.

Así las cosas, tras revolver y destapar, una a una, las balotas, el grupo A quedó conformado por Atlético Bucaramanga, que será cabeza de grupo y tendrá el 'punto invisible', Deportivo Pereira, Millonarios y Junior de Barranquilla, mientras que en el B están Deportes Tolima, también cabeza de grupo, Independiente Santa Fe, La Equidad y Once Caldas. Grandes partidos.

Pero no todos podrán disfrutar de la fiesta de cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024 del fútbol colombiano. Los otros 12 equipos como Independiente Medellín, América de Cali, Atlético Nacional, Águilas Doradas, Fortaleza, Deportivo Cali, Jaguares, Boyacá Chicó, Envigado, Deportivo Pasto, Alianza F.C. y Patriotas ya piensan en el segundo semestre del año.

Imagen de referencia del trofeo de la Liga BetPlay I-2024

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024

Grupo A



Atlético Bucaramanga.

Deportivo Pereira.

Millonarios.

Junior de Barranquilla.

Grupo B



Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe

La Equidad.

Once Caldas.

Imagen de referencia del balón del fútbol colombiano (Liga BetPlay I-2024)

Fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024

Grupo A

Junior de Barranquilla vs. Millonarios

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Grupo B

Once Caldas vs. La Equidad

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima