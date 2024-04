ÂĄLas cuentas del 'embajador'!

Para asegurar su paso a las finales del fĂștbol colombiano, Millonarios debe ganar frente a BoyacĂĄ ChicĂł para no depender de nadie. Empatando, los dirigidos por Alberto Gamero tendrĂ­an que esperar que el MedellĂ­n no gane por mĂĄs de quince goles; esto, debido a la amplia diferencia de gol que hay entre ambos equipos.

Perdiendo, el 'embajador' debe esperar que MedellĂ­n no gane contra Envigado, o que Once Caldas o Junior no ganen.