Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2024-II, tras empate del Cali con Águilas

La Liga BetPlay 2024-II tuvo poca acción este domingo 13 de octubre, pero el único partido que se disputó fue entre el Deportivo Cali y Águilas Doradas, que finalizó con un 1-1 en Sincelejo, para comenzar así la fecha 14.

Allí, el cuadro vallecaucano sabía que necesitaba seguir sumando para alejarse del ‘fantasma’ del descenso que lo viene aquejando desde hace un buen tiempo, por lo que un buen resultado de visitante era fundamental.

Los dirigidos por Sergio ‘Barranca’ Herrera lograron sacar un punto de su visita al estadio Arturo Cumplido, en Sincelejo, tal y como y lo hicieron en el partido pasado en el 1-1 contra Nacional, en el Atanasio Girardot.

Con este resultado el Cali quedó en el puesto 17, con 11 unidades. Por su lado, Águilas Doradas, que venía de buenos resultados, se ubica en la casilla 9, con 18 puntos.

Publicidad

Por su parte, el líder del campeonato está siendo el América, que ha mostrado buen juego, ha conseguido buenos resultados y está siendo protagonista en la Liga BetPlay 2024-II. De hecho, viene de vencer 2-1 a Millonarios, aunque ahora tendrá nuevamente una dura prueba, midiéndose a Independiente Medellín.

Partidos fecha 14 de Liga BetPlay 2024-II:

El resto de la jornada se disputará entre este lunes y miércoles, que promete varias emociones con juegos interesantes.

Publicidad

Lunes 14 de octubre

Patriotas vs Santa Fe (2:00 p.m.)

Once Caldas vs Pasto (4:10 p.m.)

América vs Medellín (6:20 p.m.)

Nacional vs Envigado (8:30 p.m.)

América recibe al Medellín por la Liga Betplay II-2024. @AmericadeCali

Martes 15 de octubre

Jaguares vs Boyacá Chicó (5:30 p.m.)

Miércoles 16 de octubre

Millonarios vs Fortaleza (8:05 p.m.)

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2024-II: