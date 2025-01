Así será la Serie Colombia 2025: torneo con Millonarios, América y Junior; partidos y TV

La Serie Colombia es un evento de fogueo que unirá a escuadras de Ecuador, Perú y Colombia en varios encuentros de fogueo programados entre el domingo 12 y el domingo 19 de enero de 2025.

Los clubes que actuarán en condición de local serán: Millonarios , América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Once Caldas. Por su parte, los visitantes serán los elencos ‘incas’ Universitario y Melgar de Arequipa, así como Emelec de Ecuador.

Cada participante tendrá una presentación frente a un rival de otro país para un total de 5 duelos, mientras que el cierre está programado para que Millonarios y América –los únicos que tendrán una segunda aparición– se enfrenten entre sí el último día a modo de final.

Publicidad

Serie Colombia 2025: programación y estadios

El evento se llevará a cabo en Cali, Palimira, Barranquilla, Manizales y Bogotá, siendo la capital de la República la única que albergará 2 compromisos.

Publicidad

El calendario se abrirá el 12 de enero con el choque de América contra Melgar y se cerrará una semana después nuevamente con el conjunto ‘escarlata’, pero midiéndose con Millonarios en Bogotá.

Programación:

∙ Domingo 12 de enero

América de Cali vs. Melgar de Perú

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

∙ Martes 14 de enero

Junior de Barranquilla vs. Universitario de Perú

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

∙ Jueves 16 de enero

Millonarios vs. Melgar de Perú

Horario: 7:00 p. m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

∙ Sábado 18 de enero

Once Caldas vs. Universitario de Perú

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

∙ Sábado 18 de enero

Deportivo Cali vs. Emelec de Ecuador

Horario: 8:00 p.m.

Estadio: Palmaseca (Palmira)

∙ Domingo 19 de enero

Millonarios vs. América de Cali

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Serie Colombia 2025: cómo ver los partidos por televisión

Todos los encuentros de evento de pretemporada se podrán observar en directo por televisión mediante la plataforma de Disney+, única señal habilitada para su emisión.

Publicidad

De esta manera, los aficionados tendrán la oportunidad de ver cómo se armaron sus equipos, qué les hace falta para la competencia oficial y se podrá tener un abrebocas de lo que vendrá en la Liga Betplay y en la Copa Sudamericana, para la que se alistan estos conjuntos 'cafeteros' (excepto el Cali).