RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional inicia su camino en el 2026, enfrentando al Boyacá Chicó que tiene como misión sostenerse en la primera división.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de ene, 2026
Marlos Moreno (Nacional) y Rogerio Caicedo (Boyacá Chicó).
Nacional y Chicó.
REFRESCAR
  • 03:20 p. m. - PREVIA
    Convocados de Nacional

  • 03:20 p. m. - PREVIA
    Por dónde ver el partido

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 03:19 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el juego?

    La pelota rodará a las 6:20 p.m. (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot.

  • 03:18 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Nacional y Boyacá Chicó.

