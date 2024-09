Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó: hora y dónde ver EN VIVO HOY el duelo de Liga BetPlay

Este domingo 29 de septiembre, Atlético Nacional recibirá a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay II-2024, en el fútbol colombiano.

Cabe destacar que el cuadro ‘verdolaga’ no podrá tener a toda su hinchada debido a los incidentes presentados en el duelo contra Junior, que dejó a varios heridos, debido a las riñas presentadas entre hinchas de ambos equipos.

Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay

‘Verdolagas’ y ‘ajedrezados’ se medirán las ‘caras’ este domingo, en territorio paisa, por la fecha doce de la Liga, con la intención de sumar de a tres, en el objetivo de decir presente en las finales del fútbol colombiano.

Publicidad

Este compromiso está estipulado iniciar a las 2:00 pm. (hora local) y tendrá transmisión cerrada.

Jugadores de Atlético Nacional, previo a un partido de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Campaña contra la violencia

Publicidad

Es importante recalcar que en todos los partidos de la jornada, por determinación de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor, que organiza el torneo), los capitanes de los equipos saldrán a la cancha vistiendo la camiseta del rival.

Esto para demostrar que "por una camiseta no puede haber más heridos y muertos en un espacio de alegría y paz como lo es el fútbol". Asimismo, en los himnos, los jugadores de los dos equipos estarán abrazados alineados de forma intercalada en el centro del campo.

Esto ya se pudo ver reflejado en los duelos del viernes y sábado. Y, evidentemente, en la jornada de este domingo no será la excepción.

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2024:

Publicidad

Viernes 27 de septiembre

Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira

Publicidad

Sábado 28 de septiembre

La Equidad 0-1 Atlético Bucaramanga

Once Caldas 0-2 Deportivo Independiente Medellín

América de Cali 1-1 Fortaleza

Millonarios 3-0 Envigado

Domingo 29 de septiembre

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Jaguares vs. Junior

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Pasto vs. Alianza

Publicidad

Lunes 30 de septiembre

Patriotas-Deportivo Cali