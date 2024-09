¿Por qué Dorlan Pabón no fue capitán de Envigado contra Millonarios? Se conoció la verdad

Millonarios goleó 3-0 a Envigado en la noche de sábado en El Campín, en el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2024-II, pero algo que fue tema en redes sociales fue el repentino cambio de capitán en el cuadro antioqueño, para este compromiso, ya que habitualmente es Dorlan Pabón .

Sin embargo, y en plena campaña de fútbol en paz en Colombia, donde los capitanes entraban con la camiseta del elenco rival, se dio esta particular variación y eso generó comentarios.

¿Por qué Dorlan Pabón no fue el capitán de Envigado contra Millonarios?

Al técnico del equipo naranja, Andrés Orozco, le preguntaron por ese cambio de jugador que llevó la cinta de capitán en este partido, y dio la explicación y la verdad sobre este polémico tema.

“La decisión la tomo yo porque a lo último es el mensaje que se está enviando en la fecha de hoy, es lindo, es positivo para todos los que vivimos en este ambiente del fútbol”, confesó de entrada el entrenador de Envigado, señalando que fue él quien lo decidió.

Dorlán Pabón, capitán del Envigado. Crédito: @envigadofc

Por la misma línea, Andrés Orozco explicó más a detalle la asignación de Felipe Jaramillo, como el capitán.

“Pusimos a Jaramillo porque simplemente actuó en Millonarios, en varios equipos y es uno de los capitanes nuestros, mostrarle a la gente que no importa el color de la camiseta, sino este deporte, hoy vemos un Campín bonito, es lo que queremos replicar, no puede haber mucha violencia. El mensaje nuestro era que Felipe Jaramillo, que jugó en América, Millonarios, y de replicar eso que no importa la camiseta, importa más la vida que cualquier situación”, finalizó el técnico de Envigado sobre este discutido tema, dándole así punto final a esto.

Lo cierto es que en redes sociales hubo todo tipo de opiniones sobre este particular cambio de capitán en Envigado para el partido contra Millonarios, y hasta los hinchas de Nacional se reportaron, todo por el pasado de Dorlan Pabón, quien es un ídolo y referente en el conjunto 'verdolaga', uno de los máximos rivales del cuadro 'embajador'.

¿Por qué Dorlan Pabón se fue de Nacional?

En pleno campeonato en el primer semestre de este 2024, el popular 'Memín' confirmó su saluda del cuadro 'verdolaga', señalando que "esta decisión no ha sido fácil, lo he pensado mucho. Hasta hoy me visto la camiseta de Nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad. Creo que se cumplió un ciclo en Nacional".

Además, mencionó que la final de Liga perdida con Nacional, fue uno de los momentos más duros en su paso por el club antioqueño: "Fue la tristeza mas grande que he tenido en el fútbol y más en Nacional porque perdimos ante Millonarios y eso nos dejó marcados".