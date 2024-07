Boyacá Chicó sacó comunicado ante las sanciones de la SIC en contra del club

"La SIC sancional a Boyacá Chicó por no cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por esta Superintendencia y por obstruir la actuación administrativa adelantada en su contra". De esa forma encabezó la Superintendencia de Industria y Comercio una resolución en la que se informó sobre una multa de más de 207 millones de pesos en contra del equipo 'ajedrezado', en un caso que viene desde el mes de julio de 2021.

A esto, se agregó en el comunicado del ente estatal que "con el proposito de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la libre competencia económica, y en uso de sus facultades administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó, el 21 de julio de 2021, una visita administrativa en las instalaciones de BOYACÁ CHICÓ en Bogotá D.C. No obstante, durante el trámite de la diligencia, el exrepresentante legal de CHICÓ F.C. (i) se negó a recibir la visita administrativa; (II) se negó a rendir testimonio en las instalaciones de CHICÓ F.C. y en las de la FCF y la DIMAYOR; y, (iii) se abstuvo de delegar personal para atender la visita. Con estos comportamientos obstruyo el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control en cabeza de esta Superintendencia".

Ante esto, Boyacá Chicó emitió un comunicaco de prensa en el que deja algunos puntos en claro:

"La resolución con la cual se impuso una sanción a Boyacá Chicó no se encuentra en firme y no se encuentra ejecutoriado, toda vez que está surtiendo el término para la interposición de los reecursos respectivos, por tanto hasta que no sea resuelto el respectivo recurso,no se hará efectiva la sanción pertinente".

"Frente a la resolución notificada en virtud del debido proceso y del derecho de defensa, también proceden los recursos contenciosos administrativos, para que quede en evidencia las diferentes irregularidades y anomalias acontecidas en el proceso sancionatorio y quede en evidencia la falsa motivación inmersa en el acto administrativo".

"La diligencia que se pretendía adelantar el 22 de julio de 2021 por la SIC fue irregular y anómala, en el sentido que se realizó en un domicilio diferente al principal del giro ordinario de las actividades del Boyacá Chicó, el cual se puede corroborar en el certificado de existencia".

"En ningún momento se ha obstruido o impedido el desarrollo de la investigación, sino por el contrario Boyacá Chicó ha aportado las pruebas requeridas".

De igual forma, el cuadro 'ajedrezado' anunció acciones legales en contra de la SIC por los daños y perjuicios por haber "iniciado arbitrariamente una acción administrativa sin que hubiese tenido ningún fundamento jurídico o prueba de la supuesta obstrucción por parte del club".