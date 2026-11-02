🔴 Bucaramanga vs. Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Nicolás Rodríguez quedó mano a mano y Fiermarín salvó.
- 08:51 p. m. - Minuto 35Otra vez Nacional
- 08:42 p. m. - Minuto 26Se salvó Bucaramanga
Gran jugada de Escorcia, remató y la pelota pegó en el poste.
- 08:32 p. m. - Minuto 16Se salvó Nacional
Potente remate de Félix Charrupí y gran atajada de Franco Armani.
- 08:22 p. m. - Minuto 7Gol de Nacional
Edwin Cardona anotó de tiro penalti.
- 08:21 p. m. - Minuto 4Penalti para Nacional
Mano en el área de los leopardos y se sancionó tiro penalti.
- 08:18 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Americo Montanini.
- 07:43 p. m. - PREVIALa titular de Nacional
Estos son los jugadores elegidos por el profesor Lucas González, para iniciar el compromiso de hoy.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 3, 2026
¡DALE, NACIONAL! pic.twitter.com/xSuFiLJtzY
- 07:43 p. m. - PREVIALos inicialistas del Bucaramanga
📋 Así es el 𝐗𝐈 inicial por el profesor Pablo Peirano para enfrentar a Atlético Nacional.#VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/eaEBDFuzUm— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 3, 2026
- 06:28 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el partido?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 06:27 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el juego?
La pelota rodará a las 8:15 p.m. (hora Colombia).
- 06:27 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre 'leopardos' y 'verdolagas'.
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