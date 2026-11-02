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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Bucaramanga vs. Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Bucaramanga vs. Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este lunes, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga y Atlécito Nacional se enfrentan por la jornada 17 del fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de nov, 2026
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Nacional visita a Boyacá Chicó en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional visita a Boyacá Chicó en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa
REFRESCAR
  • 08:51 p. m. - Minuto 35
    Otra vez Nacional

    Nicolás Rodríguez quedó mano a mano y Fiermarín salvó.

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  • 08:42 p. m. - Minuto 26
    Se salvó Bucaramanga

    Gran jugada de Escorcia, remató y la pelota pegó en el poste.

  • 08:32 p. m. - Minuto 16
    Se salvó Nacional

    Potente remate de Félix Charrupí y gran atajada de Franco Armani.

  • 08:22 p. m. - Minuto 7
    Gol de Nacional

    Edwin Cardona anotó de tiro penalti.

  • 08:21 p. m. - Minuto 4
    Penalti para Nacional

    Mano en el área de los leopardos y se sancionó tiro penalti.

  • 08:18 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Americo Montanini.

  • 07:43 p. m. - PREVIA
    La titular de Nacional

  • 07:43 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas del Bucaramanga

  • 06:28 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el partido?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 06:27 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el juego?

    La pelota rodará a las 8:15 p.m. (hora Colombia).

  • 06:27 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'leopardos' y 'verdolagas'.

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