"Cali no puede descender, no pasa por la mente bajar a la segunda categoría; ni pensarlo"

El presente del Deportivo Cali es tema de debate en el entorno ‘azucarero’, donde se reniega de un posible descenso, aferrándose al alza del equipo en lo que resta del año. Esto, teniendo en cuenta que una serie de resultados podría enviar este mismo 2024 a los ‘verdiblancos’ a la segunda categoría del fútbol colombiano.

Tal caso como el de Pedro Zape , leyenda caleña bajo los tres palos, y que, en charla con Gol Caracol, analizó la actualidad del cuadro verde, enfatizando en la temida posibilidad de perder la categoría.

“Uno no quiere que su equipo de las entrañas, o del alma, como quieran llamarlo, llegue a una situación difícil como la actual. Hay que rogarle a Dios y pedirle que hagan un buen trabajo en la parte directiva, para que este equipo tenga la performance que tuvo casi siempre. La verdad es que a uno le cuesta entender esto”, indicó de entrada el exguardameta, reconocido por su exitoso paso en el Deportivo Cali y la Selección Colombia.

Jugador del Cali lamentándose por el mal momento del cuadro 'azucarero'. Foto: Colprensa.

Y es que, dentro de su análisis, para Pedro Zape no existe la más mínima posibilidad que los vallecaucanos pierdan la categoría, misma razón por la que hizo un llamado a dejar hablar de hablar del tema y unir fuerzas para salir de la situación: “Cali no puede descender. No podemos ni pensar en eso porque es una gran institución. A mí no me ha pasado por la mente que vamos a estar en la segunda categoría”.

“No más mira, yo digo vamos a estar en esta situación, siendo americano, porque de niño mi familia en Puerto Tejada fuimos del América; el único caleño era mi hermano menor, pero el descenso no, eso ni pensarlo”, agregó Pedro en charla con Gol Caracol, haciendo referencia al mal momento de los ‘azucareros’.

Para finalizar, el exguardameta de 75 años habló, con tacto, de las razones por las cuales el Cali se encuentra en la mala situación, agregando que se debe empezar a mejorar lo más pronto posible: “Hay que estar allá adentro y mirar qué es lo que pasa, yo a esta distancia no podría responder sobre lo qué pasa adentro; uno no sabe. Pero hay que salir, esa es la ambición que tiene uno con un equipo que se ama y con un equipo que le dio muchas cosas a uno como jugador activo, hay que salir de esa racha y mirar a ver qué se está haciendo de malo”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cali?

El cuadro 'verdiblanco' volverá a la acción este viernes 4 de octubre, enfrentando a Millonarios, por el duelo correspondiente a la jornada número trece de la Liga BetPlay II-2024. El encuentro está estipulado iniciar a las 7:40 p.m. (hora colombiana).