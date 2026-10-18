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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cali vs. Junior, EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay

Cali vs. Junior, EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Cali y Junior se enfrentan en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Cali y Junior se enfrentan en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos: oficiales del Cali y del Junior

Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se miden este domingo 18 de octubre, en el estadio de Palmaseca, por la decimoquinta fecha de la Liga BetPlay II-2026, en un duelo con realidades opuestas.

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El conjunto 'azucarero', bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, buscará extender su racha positiva de siete compromisos invictos como local - suman cinco triunfos y dos igualdades - , y de paso, consolidar su lugar en los primeros puestos de la tabla general.

Deportivo Cali recibe al Junior
Deportivo Cali recibe al Junior en juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Al frente estará el actual bicampeón del fútbol colombiano, que atraviesa un presente complejo tras haber sumado apenas dos victorias en lo que va del certamen. Hay que decir, que pese a que el panorama no es favorable para el Junior, aún tiene opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares finales. Los de Sebastián Viera tienen 11 enteros, en once compromisos.

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Como dato particular, ambos equipos llegan a este enfrentamiento en Palmaseca tras igualar en sus más recientes salidas frente al Deportivo Pereira. Mientras el 'azucarero' empató 0-0 el fin de semana anterior en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, el 'rojiblanco' firmó un 1-1 el pasado miércoles en el Romelio Martínez, en duelo aplazado de la cuarta fecha.

La formación del Junior en el partido contra Pereira.
La formación del Junior en el partido contra Pereira.
Foto: Colprensa

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Estos son los convocados del Deportivo Cali para enfrentar al Junior HOY en Palmaseca:

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Cali vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga BetPlay II-2026:

  • Día: domingo 18 de octubre del 2026.
  • Jornada: fecha 15 de la Liga II.
  • Hora: 8:10 de la noche.
  • Estadio: Palmaseca.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).
  • Transmisión ´por TV: Win
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos y más del juego en el estadio de Palmaseca. Igualmente, encontrará la tabla de posiciones tras la contienda y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda este vibrante encuentro entre 'azucareros' y 'tiburones'.

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