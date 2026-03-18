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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Cali vs Santa Fe EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-I
EN VIVO

🔴 Cali vs Santa Fe EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-I

Este miércoles habrá un clásico del fútbol colombiano entre el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I. El encuentro será en Palmaseca.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 18 de mar, 2026
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Cali vs Santa Fe
Cali vs Santa Fe - Foto:
Colprensa
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  • 07:20 p. m. - Cali vs Santa Fe
    📸 Así está el estadio del Deportivo Cali

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  • 07:18 p. m. - Liga BetPlay 2026-I
    ⌚ HORA Y TV DE CALI VS SANTA FE

    Este partido será a las 8:30 p.m. en el estadio Palmaseca y la transmisión será de Win S.

  • 07:17 p. m. - Cali vs Santa Fe
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDAZO

    Por la fecha 12 se enfrentan 'azucareros' y 'cardenales' en el estadio de Palmaseca.

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