🔴 Cali vs Santa Fe EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-I

📸 Así está el estadio del Deportivo Cali
📍Estadio Deportivo Cali, Palmira.#VamosSantaFe pic.twitter.com/IW5bfissHx— Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 18, 2026
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Este partido será a las 8:30 p.m. en el estadio Palmaseca y la transmisión será de Win S.
Por la fecha 12 se enfrentan 'azucareros' y 'cardenales' en el estadio de Palmaseca.
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