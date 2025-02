Camilo Ayala: "Soñar en grande, poner al Pasto en los primeros lugares; vamos a paso"

Camilo Ayala pasó de ser capitán del Deportivo Pasto a director técnico. En las primeras seis jornadas de la Liga BetPlay I-2025, el excentrocampista tiene al elenco 'volcánico' entre los primeros ocho, logrando un total de 10 puntos. Su reciente éxito se presentó contra Unión Magdalena , rival al que vencieron 2-1 en el estadio La Libertad.

Precisamente, el timonel del equipo nariñense fue uno de los invitados este miércoles n el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y allí expresó sus sensaciones de cómo se ha sentido en el banco técnico.

"Con mucho trabajo, la fe en Dios y en el trabajo. No perder la calma porque los primeros días sí que fueron duros, seguimos trabajando de manera transparente y bien. Vamos bien, día a día", expresó de entrada Ayala a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

En medio de la conversación, el DT fue consultado por la serie de comentarios, algunos despectivos, que ha recibido desde su arribo al Pasto .

Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena. Unión Magdalena.

Publicidad

"No ha sido fácil, yo soy un ser humano y me duele cuando hay comentarios despectivos, como el afán de hacer daño. Hemos trabajado en silencio, respetando las opiniones y tratando de responderle con trabajo, con honestidad y transparencia. Menos mal no tengo redes sociales; nunca las tuve", agregó.

Otras declaraciones de Camilo Ayala:

Publicidad

- ¿Cómo fue esa decisión de asumir la dirección técnica?

"Me siento feliz, fue una decisión compleja cuando tuve ese momento de tomarla, pero me siento feliz; motivado día a día, con el deseo de crecer. Tengo al lado un gran cuerpo técnico, una gran staff que me ha ayudado. Soñar en grande, poner al Pasto en los primeros lugares, vamos a paso".

- Pasar de ser capitán a DT, ¿cómo lo tomaron sus antiguos compañeros?

"Ha sido algo chévere, curioso, muchos me dicen 'capi' y se acuerdan y me dicen 'profe'. Ha sido una transición positiva, conmigo siempre han tenido una relación buena, con base en el respeto y ahí vamos creciendo poco a poco".

Publicidad

- La mejor enseñanza que le ha dejado el fútbol

"Es desde el ejemplo, me lo dijo el 'profe' Néstor Otero. Somos un grupo de trabajo que somos uno, se trata de que el Pasto sea un equipo compacto no solo en la cancha".

Publicidad

- ¿De los técnico que tuvo, cuál ha sido del que más aprendió?

"No quiero ser injusto, de unos aprendí mucho y de otros aprendí lo que no hay que hacer; son muchas personas, de cada uno llevo un poquito, sigo aprendiendo en ser un buen entrenador".

- El encuentro con el 'profe' Jorge Luis Pinto en el juego contra Unión Magdalena

"El 'profe' Pinto se merece toda la admiración, es un técnico que ha marcado al fútbol colombiano, fue una emoción muy grande ver a alguien de su trayectoria, competir con él a ese nivel. Fue muy importante para mí, ya lo había enfrentado como jugador".