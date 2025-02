Santiago Mele: "Hay que sobreponernos en la adversidad como grupo, sacar la garra"

Santiago Mele es una de las figuras delJunior de Barranquilla . El 'tiburón' no pudo darle la mejor bienvenida a Teófilo Gutiérrez contra Envigado, ya que el pasado lunes cayeron 1-2 en el estadio Metropolitano. El arquero uruguayo no se sorprendió por el nivel mostrado por el 'naranja' en la capital del Atlántico y sabe cuáles son los pasos a seguir en los próximos partidos por Liga BetPlay I-2025: sacar lo positivo y mostrar la 'garra'.

"Sorprendido no porque sabemos los puntos fuertes que tiene Envigado, no pudimos trasladar a la cancha lo que quisimos hacer, veníamos en una escala ascendente y buenos resultados, y sin perder; nos toca el amargo dolor de la derrota, que no era lo que queríamos, por el ambiente que había, pero al final de todo vamos a sacarle lo positivo a este golpe y llegar en las mejores condiciones para el partido que se viene con Bucaramanga y luego en casa contra América", esas fueron las palabras del guardameta 'rojiblanco' en la zona mixta del 'Coloso de la Ciudadela'.

Para Mele esta caída contra Envigado servirá para corregir en lo colectivo; salir de este tipo de adversidades en grupo. Junior tiene en el calendario juego contra Bucaramanga por Liga y frente a América por la primera fase de la Copa Sudamericana 2025.

Santiago Mele, arquero del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

"Siempre los errores hay que verlos como un colectivo no como errores concretos. Creo que hay que analizarlo en frío después, pero tenemos que sabernos sobreponer en la adversidad en conjunto, no podemos bajar contra ningún rival, que el fútbol colombiano tiene estas cosas, y por más de que todos los equipos tienen individualidades, en Junior tenemos que estar siempre a la espera de que vengan a jugar sus mejores partidos", sostuvo.

El número '77' del Junior ha tenido importantes atajadas a lo largo de la Liga BetPlay I-2025. "Uno siempre está tratando de aportar su granito de arena, a veces se puede otras no, pero como hablábamos en el vestuario ni cuando ganamos somos los mejores ni cuando perdemos somos los peores y toca usar todo esto como combustible para el partido que se viene con el de Bucaramanga y la garra que tenemos que sacar", complementó.

Otras repercusiones tras la derrota contra Envigado:

Por su parte, Cristian Javier Báez sostuvo lo siguiente sobre el duelo contra los 'naranjas': "Lo más difícil en el fútbol es hacer un gol y más cuando empieza el partido y nosotros lo hicimos. Después se vieron cosas, Carlos llegó a su gol número 100 y el regreso de 'Teo', lamentamos no haberle dado una alegría a la gente que nos acompañó y nos alentó en todo momento, cometimos errores y los pagamos caro, hay que seguir trabajando; los puntos que dejamos tenemos que recuperarlos de visitantes".

Mientras que Jordan Barrera complementó: "Darle la gloria y honra a Dios porque pude entrara, aportarle un poco a mis compañeros, pero lastimosamente la derrota, seguir trabajando y ahora buscar los tres puntos en Bucaramanga".