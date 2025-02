Shakira no solamente para partidos de la Liga Betplay I 2025; en México "es problema"

Shakira es una de las artistas más exitosas y en la actualidad se encuentra de gira con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. La barranquillera ha logrado llenar estadios en Brasil, Perú y en los próximos días se trasladará a otros países, como es el caso de México. Por estos conciertos, en Colombia la Liga Betplay I-2025 se ha visto afectada, pero al parecer no es la única, ya que desde territorio 'azteca' informan que sus presentaciones serán un problema.

¿De qué se trata? En la prensa deportiva mexicana hacen eco de que los recitales que tendrá la intérprete de 'Inevitable' o 'Pies descalzos' afectará seriamente a uno de los equipos más importantes: Monterrey y todo porque en el calendario que tiene planeado presentarse 'Shak' en la ciudad, los 'Rayados' tienen partido por la Concacaf Champions Cup.

Shakira hará sus conciertos los días 12 y 13 de marzo próximos en el Estadio BBVA, donde hace de local Monterrey. Para esas fechas, el equipo que tiene entre sus filas al colombiano Stefan Medina y al experimentado defensor español Sergio Ramos, recibirá a Vancouver o Saprissa por la vuelta de los octavos de final del certamen anteriormente mencionado. Desde los 'rayados' están buscando soluciones.

Shakira, cantante colombiana Foto: AFP

"Ya sondeó el Hidalgo en Pachuca y el TSM en Torreón. Aún no está nada definido pero hoy son las opciones. Por la cercanía, la casa de Santos sería la más viable. Los estadios más cercanos, Tamaulipas y Borregos ITESM, no cumplen los requisitos de seguridad de la Concacaf y, por supuesto, la casa del rival, el Universitario, no es una opción", se leyó en el medio 'TUDN'.