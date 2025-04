Camilo Cándido no recuerda el golpe, pero sí a Millonarios: “Gracias, se preocuparon por mi”

Millonarios y Nacional se enfrentaron este domingo 13 de abril por la fecha 13 de la Liga. El compromiso terminó con una igualdad 0-0, pero tuvo un episodio aparte, de nervios, tensión y susto por el fuerte choque entre Helibelton Palacios, de los azules, y Camilo Cándido, de los antioqueños.

Desde el primer minuto, Millonarios fue superior en algunos movimientos y eso le permitió acomodarse mejor en la cancha y tener algunas oportunidades de gol, a través de jugadores como Neyser Villareal. A pesar de los múltiples intentos, aún en el segundo tiempo, en esta oportunidad el marcador no se abrió en el ‘Coloso de la 57’.

Sobre el final del encuentro, al 85', en una pelot dividida, Palacios y Cándido chocaron sus cabezas. Ambos quedaron tendidos sobre la grama, pero el futbolista de Nacional pareció quedar inconsciente por algunos segundos. Los médicos ingresaron a socorrerlo, en medio de la mirada y preocupación de los jugadores verdes y azules.

El ingreso de la ambulancia generó aún mayor tensión en el ambiente. Por fortuna, no pasó a mayores y Cándido fue atendido, pero tuvo que ser sustituido por los nuevos protocolos que demanda la FIFA en este tipo de situaciones. Joan Castro ingresó en su lugar al 87'.

Luego del encuentro, Cándido atendió a la prensa y él mismo se encargó de dar un parte de tranquilidad y se mostró con gratitud hacia el equipo rival. "Sinceramente no me acuerdo de lo que pasó durante un minuto, pero agradecerle a Millonarios, toda la gente que se preocupó por mí y sobre todos los jugadores de Millonarios que se acercaron. Estoy bien y los médicos se encargará de los exámenes que me tengan que hacer", declaró el uruguayo.

Ahora solo queda esperar que resultados arrojan los exámenes y así sabrá si podrá ser tenido en cuenta este miércoles 16 de abril cuando enfrenten a Boyacá Chicó, en el Atanasio Girardot, por la fecha 14 de la Liga Betplay I-2025.

Vea acá la entrevista de Camilo Cándido: