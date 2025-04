Falcao García, grabado con Gustavo Serpa en Millonarios vs. Nacional; ¿reconciliación?

Radamel Falcao García fue uno de los que se robó el ‘show’ en el clásico en el que Millonarios empató 0-0 en condición de local con Atlético Nacional en cumplimiento de la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-I.

El popular ‘Tigre’ apareció en uno de los palcos del estadio El Campín de Bogotá, así como otras personalidades que se dieron cita en esa zona del escenario deportivo para observar el compromiso.

En ese sentido, además de García estuvieron Leonardo Castro, atacante ‘embajador’ que también está lesionado; Egan Bernal, ciclista colombiano; Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación; entre otros.

Publicidad

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la fanaticada fue la escena que mostró a Falcao con Gustavo Serpa , pues estuvieron juntos durante toda la contienda, pese a las diferencias que ambos tuvieron en el pasado.

¿Falcao García limó relación con Gustavo Serpa en Millonarios?

Publicidad

Las cámaras de televisión no dejaron pasar por alto la presencia del ‘Tigre’ al pie del dirigente, pues sentaron uno al lado del otro para observar la confrontación.

Lo particular es que en el pasado Serpa había dicho que él no era responsable de que Falcao hubiera errado los goles para ir a la final de la Liga Betplay en diciembre de 2024.

Frente a ello, el propio Serpa apuntó que su relación con García estaba en los mejores términos y que había hablado con él sobre lo dicho.

Sin embargo, el propio jugador dejó ver su molestia con lo ocurrido y le aclaró a la prensa que no quería hablar del tema. Incluso y hasta dejó en entredicho su permanencia en la institución.

Publicidad

No obstante, los ánimos se enfriaron a tal punto que ambos se hicieron juntos para el clásico entre ‘embajadores’ y ‘verdolagas’, lo que da a entender que hay cierto grado de tolerancia, que Falcao no se va a ir antes de cumplir contrato, pues está avanzando en su recuperación, y que Serpa seguramente ya tendió lazos para no tener la relación rota.

⚽¡Falcao García viendo acompañado a sus compañeros en este importante partido!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/6ZsU5s3I9g — Win Sports (@WinSportsTV) April 13, 2025

Publicidad

No obstante, en el video difundido por la transmisión oficial del partido, no aparecieron hablando o compartiendo, ya que estaban concentrados en las acciones del compromiso, en el que hubo varios pasajes de tención.

Falta esperar el retorno del ‘Tigre’ a las canchas, para lo cual ya estaría haciendo algunos movimientos. Entre tanto, Millonarios se alista para visitar al América de Cali el miércoles 16 de abril a las 8:30 de la noche en un nuevo clásico, válido por la fecha 14 y cuyo ganador pondrá un pie en los cuadrangulares semifinales.